  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Турки писали: «Устроим ад русским». Атаковали автобус с мачете, на стадионе прыгали на решетку: «Рус – смерть». Фанат «Спартака» Кучер о выезде в Стамбул 
19

«Турки писали: «Устроим ад русским». Атаковали автобус с мачете, на стадионе прыгали на решетку: «Рус – смерть». Фанат «Спартака» Кучер о выезде в Стамбул 

Сергей «Кучер» рассказал о самом жестком выезде на матч «Спартака».

«Выезд, который запомню на всю жизнь, – Стамбул. Матч «Фенербахче» – «Спартак», ответная игра ЛЧ [в 2012-м]. Тогда была мода на так называемых «казаков-разбойников» – фанаты ловили приезжих, забирали знамя, сжигали его на трибуне. Так получилось и с турками, но зачем-то кто-то сжег баннер с Ататюрком, который в Турции первый после Бога. 

Перед ответной игре на их форумах писали: «Устроим русским ад».

Специально для фанатов «Спартака» организовали колонну автобусов – чтоб безопасно добраться до стадиона. На нее устроили засаду: один автобус развернулся и уехал в аэропорт (люди не попали на футбол), один – смог прорваться, а третий – застрял. Именно с активным фанатьем. Как ребята рассказывали, там действительно был ад. 

Толпа турков с бутылками, мачетами атаковали автобус, забрасывали коктейли Молотова, файеры. Водитель убежал, что делать непонятно. Но турки не понимали как зайти внутрь – в дверях их встречали наши. В итоге кто-то из ребят прыгнул за руль и поехал в сторону стадиона. 

Мы с друзьями в этот момент были в центре города – перекусывали перед матчем. И раз – за нашими спинами человек 15: «Come on guys». Выходить не торопимся, нас сильно меньше, потом рванули в сторону дороги – ловим машину. Таксист оказался фанатом «Бешикташа»: «Прыгайте, довезу. Ненавижу «Фенербахче».

Довез, но высадил не у гостевого сектора – пришлось вокруг стадиона пробираться, а там все в желто-синих цветах. Сотрудники УЕФА показали путь, идем – как в психушке: бросают монеты, кто-то орет, чуть ли не лает. Подъезжает автобус с парнями, весь разбитый – как из «Безумного Макса», а из-за дыма слышен заряд «Девяностые». Все это видят активные фанаты «Фенербахче». Включается местный ОМОН, но турки уже бегут на нас. Спас местный стюард, который просто запихнул в подтрибунную клетку и закрыл ворота. 

Турки прыгают на решетку: «Рус – смерть». Мы стоим с улыбкой – типа: ну попрыгайте, мы в домике. После матча они опять засаду устроили – нас часа два не выпускали со стадиона. Но все хорошо – вылетели, и еще три дня на море отдыхали в Аланье. 

Помню, как вернулся домой: мама плачет, батя поет песню о русском парне, который и в огне не горит, и в воде не тонет. Все события в Турции подробно освещали в Москве – родственники и друзья были в курсе. Мама тогда сказал: «Все, сынок, больше никуда не поедешь», а батя только спросил: «Сын, ну что, круто было?» – «Круто, пап. Мне понравилось», – сказал создатель «Народной Команды».

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпартак
logoФенербахче
Сергей Кучер
logoWinline Медиалига
logoНародная Команда
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб
9сегодня, 12:40
«Скажем спасибо этому проекту, если не окажемся в шестом сезоне Медиалиги». Кучер о будущем «Народной Команды»
26 октября, 10:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гусев об Уткине: «Такому руководству клуба позавидуют и «Сити», и «Арсенал». Вася жил «Эгриси»
517 минут назад
Азамат: «Мы вышли из гонки за Алишера. Скоропуп подтвердил все договоренности о переходе в ФК «10»
3сегодня, 12:23
Гаджиев готов заплатить Басте и Литвину по 40 млн рублей за бой
19сегодня, 10:50
«Поздравили даже те, кто не выходил на связь 20 лет – жуткий ажиотаж». Новый тренер ФК «10» Щербак о начале работы в Медиалиге
сегодня, 08:57
Бустер: «Мы делаем в мае футбольный матч – твич против ютуба»
вчера, 18:26
Некит: «Самый счастливый момент в 2Drots – первый сезон Медиалиги, когда мы подняли кубок»
вчера, 17:29
Тарасов обратился к Мусагалиеву: «Купи меня, пожалуйста. Я перейду, но только в «Десятку»
9вчера, 15:38
Пруцев хочет заявить в Медиалигу свою команду «Слабые». Игрок «Спартака» содержит ее на свои средства
24вчера, 15:00
Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Медиафутболисты – это люди, не состоявшиеся в футболе. Я не иду в МФЛ, это противоречит моим принципам»
8вчера, 12:41
Тарасов о «Спартаке»: «Когда меня выгнали, я их переехал в первом же матче. Хотелось, чтобы они увидели: «#####, это тот пацан из нашей академии»
85вчера, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
13вчера, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53