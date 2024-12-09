«Турки писали: «Устроим ад русским». Атаковали автобус с мачете, на стадионе прыгали на решетку: «Рус – смерть». Фанат «Спартака» Кучер о выезде в Стамбул 

Сергей «Кучер» рассказал о самом жестком выезде на матч «Спартака».

«Выезд, который запомню на всю жизнь, – Стамбул. Матч «Фенербахче » – «Спартак», ответная игра ЛЧ [в 2012-м]. Тогда была мода на так называемых «казаков-разбойников» – фанаты ловили приезжих, забирали знамя, сжигали его на трибуне. Так получилось и с турками, но зачем-то кто-то сжег баннер с Ататюрком, который в Турции первый после Бога.

Перед ответной игре на их форумах писали: «Устроим русским ад».

Специально для фанатов «Спартака» организовали колонну автобусов – чтоб безопасно добраться до стадиона. На нее устроили засаду: один автобус развернулся и уехал в аэропорт (люди не попали на футбол), один – смог прорваться, а третий – застрял. Именно с активным фанатьем. Как ребята рассказывали, там действительно был ад.

Толпа турков с бутылками, мачетами атаковали автобус, забрасывали коктейли Молотова, файеры. Водитель убежал, что делать непонятно. Но турки не понимали как зайти внутрь – в дверях их встречали наши. В итоге кто-то из ребят прыгнул за руль и поехал в сторону стадиона.

Мы с друзьями в этот момент были в центре города – перекусывали перед матчем. И раз – за нашими спинами человек 15: «Come on guys». Выходить не торопимся, нас сильно меньше, потом рванули в сторону дороги – ловим машину. Таксист оказался фанатом «Бешикташа»: «Прыгайте, довезу. Ненавижу «Фенербахче».

Довез, но высадил не у гостевого сектора – пришлось вокруг стадиона пробираться, а там все в желто-синих цветах. Сотрудники УЕФА показали путь, идем – как в психушке: бросают монеты, кто-то орет, чуть ли не лает. Подъезжает автобус с парнями, весь разбитый – как из «Безумного Макса», а из-за дыма слышен заряд «Девяностые». Все это видят активные фанаты «Фенербахче». Включается местный ОМОН, но турки уже бегут на нас. Спас местный стюард, который просто запихнул в подтрибунную клетку и закрыл ворота.

Турки прыгают на решетку: «Рус – смерть». Мы стоим с улыбкой – типа: ну попрыгайте, мы в домике. После матча они опять засаду устроили – нас часа два не выпускали со стадиона. Но все хорошо – вылетели, и еще три дня на море отдыхали в Аланье.

Помню, как вернулся домой: мама плачет, батя поет песню о русском парне, который и в огне не горит, и в воде не тонет. Все события в Турции подробно освещали в Москве – родственники и друзья были в курсе. Мама тогда сказал: «Все, сынок, больше никуда не поедешь», а батя только спросил: «Сын, ну что, круто было?» – «Круто, пап. Мне понравилось», – сказал создатель «Народной Команды ».

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