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«Я рос на Романцеве и Аленичеве, а теперь на что я их приглашаю? Как нас возят рылом 0:7?» Основатель «Народной Команды» о поражении от 2Drots

Сергей Кучер рассказал о поражении «Народной Команды» от 2Drots.

– 0:7 от 2Drots на глазах у Романцева так повлияло? Что ты заговорил о возможном закрытии команды. 

– Это вообще черный день для меня. Было очень стыдно. 

Я рос на Романцеве, Титове, Аленичеве, Филимонове, а теперь на что я их приглашаю? Как нас в академии «Спартака» при полном стадионе рылом возят и забивают семь? 

Это очень страшно. Но я понимал, куда лезу, – и очень сильно хочу все исправить. Если не получится – значит эта глава будет закрыта, книжка дописана. Поставим ее на полку. Как неудачные перформансы на трибуне Б – такие ведь тоже были. Ими не хвастаются, но они есть. 

В случае неудачи так будет и с «Народной». Но уверен – у нас есть силы все изменить, – рассказал Кучер в интервью Спортсу’‘.

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНародная Команда
logoСпартак
Сергей Кучер
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
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