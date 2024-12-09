«Я рос на Романцеве и Аленичеве, а теперь на что я их приглашаю? Как нас возят рылом 0:7?» Основатель «Народной Команды» о поражении от 2Drots

Сергей Кучер рассказал о поражении «Народной Команды» от 2Drots.

– 0:7 от 2Drots на глазах у Романцева так повлияло? Что ты заговорил о возможном закрытии команды.

– Это вообще черный день для меня. Было очень стыдно.

Я рос на Романцеве, Титове, Аленичеве, Филимонове, а теперь на что я их приглашаю? Как нас в академии «Спартака» при полном стадионе рылом возят и забивают семь?

Это очень страшно. Но я понимал, куда лезу, – и очень сильно хочу все исправить. Если не получится – значит эта глава будет закрыта, книжка дописана. Поставим ее на полку. Как неудачные перформансы на трибуне Б – такие ведь тоже были. Ими не хвастаются, но они есть.

В случае неудачи так будет и с «Народной ». Но уверен – у нас есть силы все изменить, – рассказал Кучер в интервью Спортсу’‘.

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб