«Я рос на Романцеве и Аленичеве, а теперь на что я их приглашаю? Как нас возят рылом 0:7?» Основатель «Народной Команды» о поражении от 2Drots
– 0:7 от 2Drots на глазах у Романцева так повлияло? Что ты заговорил о возможном закрытии команды.
– Это вообще черный день для меня. Было очень стыдно.
Я рос на Романцеве, Титове, Аленичеве, Филимонове, а теперь на что я их приглашаю? Как нас в академии «Спартака» при полном стадионе рылом возят и забивают семь?
Это очень страшно. Но я понимал, куда лезу, – и очень сильно хочу все исправить. Если не получится – значит эта глава будет закрыта, книжка дописана. Поставим ее на полку. Как неудачные перформансы на трибуне Б – такие ведь тоже были. Ими не хвастаются, но они есть.
В случае неудачи так будет и с «Народной». Но уверен – у нас есть силы все изменить, – рассказал Кучер в интервью Спортсу’‘.
«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб
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