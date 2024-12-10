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«Егоров или Азамат чихнут – об этом пишут все, про наши добрые дела – никто. Но мы сами виноваты». Сергей Кучер о кризисе «НК»

Основатель «Народной Команды» Сергей Кучер рассказал о состоянии клуба.

– Ты говорил: «Возможно, мы ошиблись, что медиафутболу нужен правильный фанатизм». Чувствуешь несправедливость от Медиалиги по отношению к «Народной»? 

– Внутри меня сидит: мы «Спартак», у нас есть фанаты, мы заполняем стадионы, мы же крутые. Но по факту – очевидно, нам надо добавлять во многих аспектах. Тем более, что весь год проигрываем – и Коле [Осипову, главе Медиалиги] не нужна была такая команда в Кубке лиги. Он сделал ставку на Lotus и Rocket – хотя по медийности «Народная» лучше: мы делали таблицы с цифрами – наши просмотры матчей и обзоров были выше.

Но нас отправили в Кубок Надежды [а не в главный турнир Медиалиги] – тем самым показав ключевые точки, над которыми надо работать.

У меня больше вопросов к медиаобществу и к телеграм-каналам, которые популяризуют лигу и рассказывают о командах. Егоров или Азамат [Мусагалиев] чихнут – и все: «##### [Блин], они чихнули, прикиньте?» А когда мы делаем что-то крутое и доброе, об этом никто не пишет.

Это неправильно. Конечно, не мне учить «Некласико» или «Крысеву» – они крупные каналы, лидеры мнений, но я думаю, если бы они распределяли свою работу не только на топ-5 команд, от этого выиграли бы все.

Но, повторюсь, мы сами виноваты, что о нас не говорят.

– Сейчас у «Народной» развилка – либо попадание в шестой сезон Медиалиги, либо команды не будет?

– Примерно – да. Но, думаю, мы попадем – уверен в наших силах.

– Что для тебя «Народная команда» сейчас?

– Как и «Спартак» – часть жизни, которую я не могу бросить. Да не только я.

«Народная Команда» не попала в Winline Кубок Медиалиги. Команда приняла участие в Кубке Надежды, где проиграла в 1/2 финала «Тандему» (1:2). Для попадания в шестой сезон Медиалиги необходимо занять первое место в Кубке Надежды, либо быть самое просматриваемой командой турнира. 

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНародная Команда
Сергей Кучер
logoRocket Team
logoLotus
logoДмитрий Егоров
logoАзамат Мусагалиев
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