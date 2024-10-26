«Скажем спасибо этому проекту, если не окажемся в шестом сезоне Медиалиги». Кучер о будущем «Народной Команды»

Сергей Кучер рассказал о будущем «Народной Команды».

«Что будет, если не окажемся в шестом сезоне Winline Медиалиги ? Это самое страшное. Тогда мы скажем спасибо этому проекту, всем нашим болельщикам.

Изначально команда делалась из-за Fan ID. Когда не было «Спартака-2», ЖФК. Все виделось по-другому. Но все настолько затянуло: и руководителей, и игроков, и болельщиков. Это стала альтернативной площадкой, куда можно ходить красно-белым фанатам.

Если не войдем в следующий сезон и будем не интересны лиге, то тогда скажем всем спасибо. Либо как-то переформатируем команду.

Есть ли вероятность, что команда перестанет существовать, если не попадет в сезон? А что с ней делать? У нас нет частных инвесторов или огромных денег, чтобы команда тренировалась и играла до следующего сентября. Это очень большие деньги. Медиафутбол сейчас такая штука, которая не каждому по карману. Надо было побеждать и проходить дальше. Будем смотреть ближайшие две недели», – рассказал президент «Народной Команды » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Народная Команда» не попала в Winline Кубок Медиалиги. Команда приняла участие в Кубке Надежды, где проиграла в 1/2 финала «Тандему» (1:2). Для попадания в шестой сезон Медиалиги необходимо занять первое место в Кубке Надежды, либо быть самое просматриваемой командой турнира.