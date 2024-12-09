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Гусев об Уткине: «Такому руководству клуба позавидуют и «Сити», и «Арсенал». Вася жил «Эгриси»

Виктор Гусев высказался о Василии Уткине.

– Удалось ли свыкнуться с мыслью, что Василия Уткина больше нет с нами?

– Не удалось. Потому что все время думаешь о Васе, когда взрослеют комментаторы. Выясняется, что они все – птенцы из его гнезда. Вася по своему облику, по стилю меньше всего напоминал преподавателя. В то же время такое количество учеников. Мне не близок медиафутбол. Но как Вася относился к «Эгриси»! Он постоянно рассказывал о своем детище. Это просто удивительно. Он стал фактическим владельцем-координатором.

Наличию такого человека у руководства клуба может позавидовать и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и любой другой коллектив. Чтобы такой влюбленный в каждого футболиста, в свое дело человек стоял у руля. При этом с гораздо меньшими финансами, чем у вышеупомянутых команд. Он этим жил. Для меня это был совершенно неожиданный поворот в его жизни. За это я его тоже очень уважаю и люблю. Мне очень не хватает Васи. Все-таки Уткин и Гусев даже по фамилиям постоянно шли где-то рядом.

– Его ученики продолжают «Футбольный клуб». Как вы оцените эту передачу?

– «Футбольный клуб» – великолепная программа. Я всегда ему завидовал, потому что он мог спокойно творить. У Васи, например, не было такой задачи, как в «На футболе с Виктором Гусевым», – сначала показать все голы тура. Вася мог говорить свободно. Просто разные задачи. Мог посвятить всю передачу клубу «Реал» Мадрид. И делал он это классно, – сказал Гусев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
logoВиктор Гусев
logoЭгриси
logoВасилий Уткин
logoWinline Медиалига
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