Бывший президент «Локо» Геркус – новый спортивный директор «Эгриси»

Илья Геркус стал спортивным директором «Эгриси».

Илья Геркус: «Ко мне обратился Сергей Меньшиков [один из руководителей «Эгриси» – прим. Спортс’‘] с предложением поработать в «Эгриси». Я сказал: «Если мой скромный опыт поможет, то давайте».

Сергей Меньшиков: «В 2020 году мы вместе с Васей [Уткиным ] и Ильей Леонидовичем делали Лигу F. Придумали вместе этот проект, искали партнеров, каждый закрывал свой участок работы. С тех пор мы с Ильей Леонидовичем поддерживали связь.

Я был невероятно впечатлен профессионализмом и тем, как это все было организовано. У нас получился классный рабочий контакт. Потом произошли разные изменения. Илья ушел работать в «Торпедо ».

Этим летом мы позвали Илью на одну из товарок «Эгриси ». Тогда мы предметно переговорили по общим вопросам. И когда закончился Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили мы собрались узким кругом и решили, что нам нужен опытный человек».

Ранее Геркус работал президентом и гендиректором в «Локомотиве ». С 2022 года был президентом московского «Торпедо».