Бывший президент «Локо» Геркус – новый спортивный директор «Эгриси»
Илья Геркус: «Ко мне обратился Сергей Меньшиков [один из руководителей «Эгриси» – прим. Спортс’‘] с предложением поработать в «Эгриси». Я сказал: «Если мой скромный опыт поможет, то давайте».
Сергей Меньшиков: «В 2020 году мы вместе с Васей [Уткиным] и Ильей Леонидовичем делали Лигу F. Придумали вместе этот проект, искали партнеров, каждый закрывал свой участок работы. С тех пор мы с Ильей Леонидовичем поддерживали связь.
Я был невероятно впечатлен профессионализмом и тем, как это все было организовано. У нас получился классный рабочий контакт. Потом произошли разные изменения. Илья ушел работать в «Торпедо».
Этим летом мы позвали Илью на одну из товарок «Эгриси». Тогда мы предметно переговорили по общим вопросам. И когда закончился Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили мы собрались узким кругом и решили, что нам нужен опытный человек».
Ранее Геркус работал президентом и гендиректором в «Локомотиве». С 2022 года был президентом московского «Торпедо».
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