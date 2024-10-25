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  • «Пересеклись в ноябре 2023-го, взяли нашу любимую паэлью. Проговорили часа два. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси». Радимов о последней встрече с Уткиным
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«Пересеклись в ноябре 2023-го, взяли нашу любимую паэлью. Проговорили часа два. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси». Радимов о последней встрече с Уткиным

Владислав Радимов рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным.

– С Уткиным вы дружили. А через ссоры прошли?

– Нет. Мы никогда не ругались. В последнее время вообще мало виделись – исключительно из-за Васи, он вечно был занят. В ноябре 2023-го наконец-то удалось пересечься. Сели на Маяковке в испанском ресторане, взяли нашу любимую паэлью. Проговорили часа два. Из которых больше половины Вася рассказывал мне про «Эгриси». Причем с такой теплотой, что я понял: команда для него – не просто развлечение. Детище!

– Это была ваша последняя встреча?

– Да.

– К тому моменту он так располнел, что уже и ходил-то с трудом. Чувствовали, что Васе недолго осталось?

– Вы знаете... Как позже выяснилось, многие в нашей компании об этом думали. Но вслух никто не произносил. Конечно, мы хотели помочь Васе. Но как заставить его сбросить вес? Как подступиться к такой деликатной теме?

Я вас уверяю, Вася сам все прекрасно понимал. Но он был тяжелый на подъем. Постоянно отмахивался: «Потом, потом...» Незадолго до смерти прошел обследование, врачи сказали: «Все нормально». Мне кажется, его это слишком успокоило.

– Вы были среди тех, кто лет десять назад отправил Уткина в Германию на операцию по уменьшению желудка?

– Нет. Я постфактум узнал. Порадовался, что Вася привел себя в порядок, сильно похудел. К сожалению, со временем килограммы вернулись.

– В настоящей злости Васю видели?

– Нет. Он не был злым. Правда, некоторые не понимали, что спорить с Васей в соцсетях – самоубийство. Троллил мастерски, на любую реплику оппонента сразу прилетал такой ответ, что человек всегда оставался в дураках. В этом плане Васе не было равных, – рассказал спортивный директор «Чисто Питер» Владислав Радимов.

Этой осенью «Эгриси» участвовал в Winline Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили – это турнир для команд, которые не попали в основной турнир Кубок Лиги МФЛ.

 Команда вылетела в полуфинале, проиграв «Роме» (1:5).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладислав Радимов
logoВасилий Уткин
logoЭгриси
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
Кубок Надежды МФЛ
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