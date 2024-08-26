«Лиге нравилось, что Уткин управляет хорошими парнями с Бабушкинского района . Но концепция была шаткая, ее нужно менять». Михашенок о будущем «Эгриси»

Антон Михашенок высказался о новой концепции «Эгриси».

«Когда я соглашался работать в «Эгриси», я не подозревал, сколько под клуб заложено бомб, которые были связаны в первую очередь с личными обязательствами . И это, естественно, легло на клуб.

Я не мог об этом догадаться, так как приходил совсем извне – я не был в структуре « » до этого. Но я понимал, что есть проблема, и говорил об этом руководителям. Я говорил, что клуб находится в промежуточном состоянии от пацанов с Бабушкинского района к приходу в более профессиональную историю.

Но быстро стало понятно, и мы в этом убедились, когда пытались попасть в Winline Кубок Лиги, что концепция быть просто хорошими парнями с Бабушкинского района, которая, казалось, что нравится лиге, – не работает.

Лиге нравилось, что хорошими парнями с Бабушкинского района управляет Василий Вячеславович Уткин. Когда его не стало, стало понятно, что концепция была шаткая. Ее нужно менять и становиться, как и другие команды , более профессиональными во всех аспектах, начиная, естественно, с игрового – футбольного», – рассказал главный тренер «Эгриси».