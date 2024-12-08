Босс «Титана» Зуев про слухи о 500 тысячах для Васанта: «У него не было зарплаты, был общий бонус»
Александр Зуев прокомментировал инсайд о зарплате Васанта в «Титане».
Вчера появилась информация, что Васант Балан зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц.
«Сегодня попался на глаза пост Павла Городницкого о нашем сотрудничестве с Васантом.
Близко к истине, но не истина. В первую очередь у Васанта не было зп, а был общий бонус. Ну а о суммах я вообще не любитель говорить.
А вообще мою личку найти легко и перед публикацией такого рода постов можно уточнить не у «своих источников», а у первоисточника. Сомневаюсь, что источники Павла из круга тех людей, которые знают про наши договоренности», – написал президент «Титана».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Александра Зуева
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