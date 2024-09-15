Васант больше не отвечает за контент в Медиалиге

Васант больше не занимается производством контента в Winline Медиалиге .

«Моя работа в Лиге – это попытка сделать что-то с ее контентом. Но наша попытка привела к выводу, что большими усилиями делать контент в сжатые сроки, когда ты должен все время быть внутри, сложно.

Мое представление о контенте не совпадает с большей массой аудитории внутри комьюнити. Мой контент, который заходит на Мяч Production, он – другой. Он рассчитан на другую аудиторию.

Мы попробовали, залетели, сделали, получили какой-то отклик, а дальше будем думать, как дальше сотрудничать с Лигой .

Сейчас я не отвечаю за контент Лиги. Я консультант в «Титане ».

Прошлый сезон ушел на то, чтобы погрузиться в Лигу. Людей, который знают о Лиге все – можно пересчитать по пальцам. Очень мало людей, которые сразу считают культурный код Лиги.

Я не могу сказать, что что-то не получилось. Мы не перестали общаться с Колей и не перестали думать о том, как развивать Лигу. Мы думаем о контенте, который может быть не привязан к конъюнктуре, без привязки к происходящему.

Я так быстро не сдаюсь. Когда ты пытался 3 месяца что-то сделать, и это не получилось – это не повод сказать, что это не получилось», – рассказал Васант .