«Многие критикуют Васанта, но критикуйте тех, кто ничего не делает. Есть команды – медийные трупы, а их по головке гладят». Зуев об итогах сезона «Титана»
«Этот сезон – хороший. По футболу развиваемся, по медийке – благо сдвинулись. Делаем не просто контент ради контента, а уже что-то осознанное. Не думаю, что аудитории 2Drots или «Броуков» интересен этот контент, потому что они привыкли к другому. Но взрослым людям, которые хотят чего-то иного, такой контент понравится. Будем его развивать.
Футбольно-медийно на поле начал активнее проявляться Киса, Малания. Старики начали показывать какую-то активность на старость футбольных лет.
Я в целом доволен. Многие критикуют Васанта, но критикуйте тех, кто ничего не делает. Есть команды, которые выпускают одну единицу и ничего не делают в медийном плане. Медийные трупы. И их гладят по головке. В тоже время другие команды, я говорю не только про нас, которые недооценены аудиторией и стабильно выпускают что-то интересное, только критикуют», – рассказал президент «Титана» корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Титан» уступил «Амкалу» (1:3) в полуфинале Winline Кубка Медиалиги и покинул турнир.
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