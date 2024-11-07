«Многие критикуют Васанта, но критикуйте тех, кто ничего не делает. Есть команды – медийные трупы, а их по головке гладят». Зуев об итогах сезона «Титана»

Александр Зуев оценил сезон «Титана».

«Этот сезон – хороший. По футболу развиваемся, по медийке – благо сдвинулись. Делаем не просто контент ради контента, а уже что-то осознанное. Не думаю, что аудитории 2Drots или «Броуков» интересен этот контент, потому что они привыкли к другому. Но взрослым людям, которые хотят чего-то иного, такой контент понравится. Будем его развивать.

Футбольно-медийно на поле начал активнее проявляться Киса, Малания . Старики начали показывать какую-то активность на старость футбольных лет.

Я в целом доволен. Многие критикуют Васанта , но критикуйте тех, кто ничего не делает. Есть команды, которые выпускают одну единицу и ничего не делают в медийном плане. Медийные трупы. И их гладят по головке. В тоже время другие команды, я говорю не только про нас, которые недооценены аудиторией и стабильно выпускают что-то интересное, только критикуют», – рассказал президент «Титана » корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Титан» уступил «Амкалу » (1:3) в полуфинале Winline Кубка Медиалиги и покинул турнир.