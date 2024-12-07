Васант зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Титане». При нем клуб выпустил 17 роликов, которые набрали около 76 тысяч просмотров (Павел Городницкий)
Васант Балан получает 500 тысяч рублей в месяц в «Титане».
Об этом сообщил телеграм-канал «Получка»
Васант начал работать в «Титане» перед Winline Кубком Медиалиги. В его обязанности входит развитие медийки клуба. С августа по ноябрь на канале «Титана» вышло 17 роликов.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Получка»
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