Табриза из «Эгриси» отправили на призывной пункт: «Я в полном #### и не скрываю. Чувствую себя свободным, только когда плачу. Я сдался»
Девушка футболиста Яна сообщила, что утром 4 декабря он шел на съемку, когда его остановили и отправили в ближайший военкомат. По словам Табриза, он не подписывал никаких документов, однако его переводили из одного военкомата в другой, а затем отправили на призывной пункт.
«Не знаю, вообще законно это или нет, но я должен был служить в Ростовской области, так как нахожусь там на воинском учете. Но сейчас меня отправляют в Наро-Фоминск. Я в полном #### [шоке] и не скрываю этого.
Для чего я все это пишу: у меня много проектов, работы, съемок и незакрытых дел и договоренностей с людьми. На данный момент я не могу взять телефон в руки, с которым мог бы решать дела. Но в ближайшее время я решу этот вопрос и свяжусь со всеми. Отправьте этот пост всем, кто меня искал или кого я игнорировал не по своему желанию.
Ужасные два дня. Единственные моменты, когда я счастлив и чувствую себя свободным, когда я плачу. И не скрываю это, я сдался.
Я полностью на связи с Яной и не знаю, что будет в последующие дни, пока тут никто не знает этого, но буду держать в курсе через Яну.
Пожалуйста, по мелочи ее не беспокоить, только по важным делам, касающимся армии. Все остальные дела я решу, выйду на связь при первой возможности. Спасибо, не знаю когда встретимся», – говорится в сообщении хавбека «Эгриси».
В «Эгриси» уточнили, что пост Табриза не является розыгрышем или пранком.
В Winline Медиалиге Табриз Ибрагимов выступал за ФК «Деньги», «БроукБойз», FC Bus и «Эгриси». Также он является редактором различных шоу МФЛ.
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