0

Генменеджер «Эгриси» Чепурин и главный тренер Михашенок покинули команду

Павел Чепурин и Антон Михашенок покинули «Эгриси».

Об этом рассказали в новом ролике на ютуб-канале «Эгриси».

Иван Мозговой: «Я предполагаю, что есть несколько причин ухода Паши. Первая – эмоциональное выгорание. Мы уже год в этой каше варимся, и я думал, что все будет намного проще.

Вторая причина – у Паши есть работа комментатором. Видимо, у него не хватает свободного времени.

Сергей Меньшиков: «Я думаю, что у Паши был внутренний конфликт, связанный с ролью генменеджера команды. Паша работает комментатором в Медиалиге, и когда он хотел высказаться или сказать что-то об «Эгриси» он фактически вступал в конфликт со своим работодателем.

Паша искренний и эмоциональный человек. Многие вещи, которые он хотел сказать, он не говорил, чтобы не навредить команде. Часто у него было собственное мнение, которое расходилось с мнением команды».

Табриз Ибрагимов: «Что касается Михашенка. Антон ждал конкретики от «Эгриси» до 1 декабря. Дмитрий Егоров опубликовал, что Михашенок – новый спортдир «Броуков» за неделю-две до дедлайна, который мы обговорили с Антоном. После этого мы поняли, что все».

Ранее стало известно, что Михашенок стал спортивным директором «БроукБойз».

Павел Чепурин выступал за «Эгриси» еще до попадания клуба в Winline Медиалигу. В 2024-м голкипер стал генеральным менеджером команды.

Антон Михашенок пришел в клуб перед Кубком Надежды им. Отара Кушанашвили.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Эгриси»
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoЭгриси
logo«Ибра» Табриз Ибрагимов
logo«Чепа» Павел Чепурин
Антон Михашенок
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Главный тренер «Эгриси» Михашенок – новый спортивный директор «Броуков»
22 ноября, 18:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Хочется играть в зрелищный футбол. Смирнов заложил хороший фундамент. Моя задача ничего не сломать, но и предложить свои идеи». Курбанов об игре Fight Nights
22 минуты назад
Герман о будущем Маврина: «Он и есть «Амкал». Хотелось бы работать с ним не только как руководитель и футболист, но и как компаньоны»
сегодня, 14:54
«Человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное». Чепурин о Кушанашвили
сегодня, 12:34
Лысов стал игроком в ФК «10»
сегодня, 12:23
Экс-хавбек «Текстильщика» Самылин перешел в «Амкал». Игрок разорвал действующий контракт с клубом Второй лиги ради медиакоманды
7сегодня, 09:55
«Маленькие, гореть». От имени Соболева задонатили 20 тысяч рублей президенту «Амкала», чтобы никто не задал ему вопрос. Зрители пожелали «Зениту» вылететь в ФНЛ
50вчера, 20:15
«Наши шансы попасть в МФЛ-6 повысились. Лиге мы будем интересны». Мозговой о назначении Геркуса
вчера, 19:03
Буробин и Гооге продлили контракты с «Ромой»
вчера, 17:26
Василий Маврин: «Если бы Сослан Гатагов был на премии, то я бы и его вывел на сцену»
1вчера, 16:16
Эдамс: «Жека и Некит готовы отпустить меня в аренду»
вчера, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
621 ноября, 12:27
Новичок «Амкала» Алексеев отказал RT ради «Банки» перед стартом сезона: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
20 ноября, 20:00