Генменеджер «Эгриси» Чепурин и главный тренер Михашенок покинули команду

Павел Чепурин и Антон Михашенок покинули «Эгриси».

Об этом рассказали в новом ролике на ютуб-канале «Эгриси».

Иван Мозговой: «Я предполагаю, что есть несколько причин ухода Паши. Первая – эмоциональное выгорание. Мы уже год в этой каше варимся, и я думал, что все будет намного проще.

Вторая причина – у Паши есть работа комментатором. Видимо, у него не хватает свободного времени.

Сергей Меньшиков: «Я думаю, что у Паши был внутренний конфликт, связанный с ролью генменеджера команды. Паша работает комментатором в Медиалиге, и когда он хотел высказаться или сказать что-то об «Эгриси» он фактически вступал в конфликт со своим работодателем.

Паша искренний и эмоциональный человек. Многие вещи, которые он хотел сказать, он не говорил, чтобы не навредить команде. Часто у него было собственное мнение, которое расходилось с мнением команды».

Табриз Ибрагимов: «Что касается Михашенка. Антон ждал конкретики от «Эгриси » до 1 декабря. Дмитрий Егоров опубликовал, что Михашенок – новый спортдир «Броуков» за неделю-две до дедлайна, который мы обговорили с Антоном. После этого мы поняли, что все».

Ранее стало известно, что Михашенок стал спортивным директором «БроукБойз ».

Павел Чепурин выступал за «Эгриси» еще до попадания клуба в Winline Медиалигу . В 2024-м голкипер стал генеральным менеджером команды.

Антон Михашенок пришел в клуб перед Кубком Надежды им. Отара Кушанашвили.