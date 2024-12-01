«Наши шансы попасть в МФЛ-6 повысились. Лиге мы будем интересны». Мозговой о назначении Геркуса

Иван Мозговой рассказал, как изменится «Эгриси» после назначения Ильи Геркуса.

– Какая роль у Геркуса в «Эгриси»?

– Это человек, который совмещает в себе несколько факторов. В первую очередь он со своими знаниями и опытом поможет нам найти хороших футболистов и тренерский штаб.

Это также и медийное лицо. Он узнаваемый человек в футбольном мире. Его нахождение в команде поможет привести новых партнеров. Это логично и взаимосвязано.

– Повлияет ли приход Геркуса на трансферную политику?

– Конечно. Трансферная политика будет выстраиваться по-другому.

Сложно сказать, что она у нас была как-то выстроена. Мы искали игроков по друзьям, друзьям друзей, кто-то сам приходил. Это было все на уровне ЛФЛ и начала игры в медиафутболе. В этом сезоне кого-то привел Антон Михашенок, кого-то нам порекомендовали.

Концепция клуба будет в том, чтобы искать молодых ребят, а не участвовать в гонке кошельков за футболистов с раздутыми зарплатами из Медиалиги. Мы хотим открывать для лиги новых ребят.

– Повлияет ли приход Геркуса на шансы попасть в шестой сезон Медиалиги?

– Думаю, наши шансы повысились. Для лиги мы будем интересны.

Но нам нужно это все структурировать. У нас нет опыта управления футбольным клубом. А у Геркуса огромный багаж знаний и успешная реализация в том же самом «Локомотиве».

Мне будет очень приятно с ним поработать, узнать что-то новое от него, – рассказал операционный директор «Эгриси» в интервью Спортсу’‘.

Напомним, Илья Геркус стал спортивным директором «Эгриси».