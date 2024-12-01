Экс-защитник «Эгриси» Дасаев перешел в Lotus
Николай Дасаев присоединился к Lotus.
В новом ролике «Эгриси» рассказали, что Lotus сделал хорошее предложение Дасаеву. Также защитником интересовалась ФК «Банка».
Спустя несколько часов Lotus официально объявил о трансфере игрока в свою команду.
Дасаев выступал за «Эгриси» с четвертого сезона Winline Медиалиги и принял участие в 20 матчах. Вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-4.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus
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