Экс-защитник «Эгриси» Дасаев перешел в Lotus

Николай Дасаев присоединился к Lotus.

В новом ролике «Эгриси» рассказали, что Lotus сделал хорошее предложение Дасаеву. Также защитником интересовалась ФК «Банка ».

Спустя несколько часов Lotus официально объявил о трансфере игрока в свою команду.

Дасаев выступал за «Эгриси» с четвертого сезона Winline Медиалиги и принял участие в 20 матчах. Вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-4.