Форзарезор: «Стиль рассказывает, что «Амкалу» должно быть стыдно за победу в Кубке Лиги. Вообще не стыдно, ни секунды»

Форзяр высказался о победе «Амкала» над 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги.

«В английском языке есть такое понятие «sore loser» – не умеющий проигрывать. Есть люди, которые могут как-то достойно перенести поражение, признать какие-то сильные качества [соперника]. Когда смотришь, как Стиль, при всем уважении, рассказывает о том, что они [«Амкал»] там сидят и им стыдно за эту победу. Нет, вообще не стыдно, ни секунды не было.

Учитывая то, насколько у нас, по-хорошему, могли быть развязаны руки по высказываниям… Учитывая Казань, 3:4 в Одинцове, в Нижнем Новгороде, когда они в раздевалке кричали «####, «Амкал», ####». И мы, заходим и даже музыку выключаем, когда видим, что типы грустные.

Короче, разница в подходах. Даже не будут говорить про воспитание, но…

Хотя, честно говоря, когда Лога не забил [буллиталити]… ####, я развязал свой язык. Я просто… Я там бегал, как будто я лично гол забил. Какую грязь я там кричал», – сказал хавбек «Амкала».

В финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» 2Drots уступили «Амкалу» в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

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