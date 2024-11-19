«Амкал» ответил Стилю: «Нам повезло, что на поле был ты. Выходи в каждом матче»

«Амкал» ответил на слова Алекса Стиля по поводу финала Winline Кубка Медиалиги.

«Им должно быть стыдно за эту победу. Они сейчас, ##### (блин), идут и думают: «Как же, ##### (блин), нам повезло сегодня», – сказал Стиль в последнем ролике 2Drots.

«Алекс, нам очень стыдно и мы уже десятый день ходим с кубком и думаем, как же нам повезло… Повезло, что на поле был ты. Выходи, пожалуйста, в каждом матче против нас. И мы все еще грустим, что на буллиталити не увидели ни одного вашего лидера или капитана. Жаль, что они все устали в тот день», – говорится в телеграм-канале «Амкала».

В финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» 2Drots уступили «Амкалу» в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

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