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Некит о поражении в финале: «Тяжело не плакать после такого матча. Мы были лучше, сильнее, для «Амкала» случилось чудо»

Некит прокомментировал поражение 2Drots от «Амкала».

В финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» «дроты» уступили в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

– Тяжело не плакать после такого матча. Мы были лучше, сильнее. Но, к сожалению, это жизнь, так бывает, что случается дерьмо. Для той команды случилось чудо, потому что такой матч можно выиграть только чудом. Интересно, где все эти люди, которые говорили, что «Амкал» такой сильный. Где это? Я сегодня это не увидел.

– 2Drots проиграли три финала подряд…

– На «Лужниках» были ошибки, на «ВЭБ Арене» другая команда была сильнее, и нам не хватило эмоций по сезону, тут парадокс – от этого обиднее. Я горд за команду, за тренерский штаб. В нас кидались говном, но мы дошли до финала. Жалко, что не дожали.

Как бы тяжело ни было, думаю, мы тоже пример для наших молодых болельщиков. Если опустить руки, то чего мы стоим? Поэтому будем идти! – сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНекит 2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
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