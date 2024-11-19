Некит: «Амкал» случайно взял Кубок Медиалиги. Буллиталити – лотерея»
Некит высказался о поражении 2Drots от «Амкала».
В финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» «дроты» уступили в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).
Федос: «Некит, ты сказал, что «Амкал» случайно взял Кубок Лиги. Зацепился за слово «случайно».
Некит: «По всему матчу так проходило, что мы были сильнее. Решила лотерея».
Федос: «Если бы 2Drots победил по серии буллиталити, получается, что вы случайно взяли кубок?»
Некит: «Буллиталити – да. Если бы во время игры забили – было бы не случайно».
«Крысева»: «Про второй сезон Медиалиги можно сказать, что вы случайно выиграли?»
Некит: «В лотерее. Если хочешь подтягивать за слова, то можно так сказать».
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
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