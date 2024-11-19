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Некит: «Амкал» случайно взял Кубок Медиалиги. Буллиталити – лотерея»

Некит высказался о поражении 2Drots от «Амкала».

В финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» «дроты» уступили в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

Федос: «Некит, ты сказал, что «Амкал» случайно взял Кубок Лиги. Зацепился за слово «случайно».

Некит: «По всему матчу так проходило, что мы были сильнее. Решила лотерея».

Федос: «Если бы 2Drots победил по серии буллиталити, получается, что вы случайно взяли кубок?»

Некит: «Буллиталити – да. Если бы во время игры забили – было бы не случайно».

«Крысева»: «Про второй сезон Медиалиги можно сказать, что вы случайно выиграли?»

Некит: «В лотерее. Если хочешь подтягивать за слова, то можно так сказать».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
logoНекит 2Drots
logoАмкал
logo«Федос» Федор Маслов
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
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