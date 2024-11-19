Некит: «Амкал» случайно взял Кубок Медиалиги. Буллиталити – лотерея»

Некит высказался о поражении 2Drots от «Амкала».

В финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» «дроты» уступили в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

Федос : «Некит, ты сказал, что «Амкал» случайно взял Кубок Лиги. Зацепился за слово «случайно».

Некит : «По всему матчу так проходило, что мы были сильнее. Решила лотерея».

Федос : «Если бы 2Drots победил по серии буллиталити, получается, что вы случайно взяли кубок?»

Некит : «Буллиталити – да. Если бы во время игры забили – было бы не случайно».

«Крысева» : «Про второй сезон Медиалиги можно сказать, что вы случайно выиграли?»

Некит : «В лотерее. Если хочешь подтягивать за слова, то можно так сказать».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»