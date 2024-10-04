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Гаджи Автомат подерется с Дзалаевым на бойцовском турнире Fight Nights между медиафутболистами

Гаджи Автомат принял вызов на бой от Сослана Дзалаева.

Поединок станет главным бом на бойцовском турнире Fight Nights среди медиафутболистов. Турнир пройдет в феврале 2025-го.

Сослан Дзалаев – сотрудник Winline Медиалиги, ранее работал тренером по физподготовке ФК «Деньги» и готовил Райзена к бою против Сисбканы, прошедшим в феврале 2024-го. До этого Дзалаев занимался единоборствами.

Гаджи выступает за медиафутбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал FC Fight Nights
logoAMC Fight Nights
Гаджи Наврузов
logoWinline Медиалига
logoФК Деньги
logoFight Nights
Сослан Дзалаев
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