Гаджи Автомат подерется с Дзалаевым на бойцовском турнире Fight Nights между медиафутболистами

Гаджи Автомат принял вызов на бой от Сослана Дзалаева.

Поединок станет главным бом на бойцовском турнире Fight Nights среди медиафутболистов. Турнир пройдет в феврале 2025-го.

Сослан Дзалаев – сотрудник Winline Медиалиги , ранее работал тренером по физподготовке ФК «Деньги » и готовил Райзена к бою против Сисбканы, прошедшим в феврале 2024-го. До этого Дзалаев занимался единоборствами.

Гаджи выступает за медиафутбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга.