Гаджи Автомат подерется с Дзалаевым на бойцовском турнире Fight Nights между медиафутболистами
Гаджи Автомат принял вызов на бой от Сослана Дзалаева.
Поединок станет главным бом на бойцовском турнире Fight Nights среди медиафутболистов. Турнир пройдет в феврале 2025-го.
Сослан Дзалаев – сотрудник Winline Медиалиги, ранее работал тренером по физподготовке ФК «Деньги» и готовил Райзена к бою против Сисбканы, прошедшим в феврале 2024-го. До этого Дзалаев занимался единоборствами.
Гаджи выступает за медиафутбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал FC Fight Nights
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