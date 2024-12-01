Бой между Эль Матадором и Мушвигом может пройти на турнире Fight Nights по ММА

Эль Матадор и Мушвиг Рзаев могут подраться на турнире Fight Nights по ММА.

Об этом рассказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков:

«Я думаю, что скоро уже анонсируем бой между футболистами Fight Nights и СКА.

Как вы уже поняли, это Эль Матадор и Мушвиг! Ждем подписанные контракты и официально анонсируем этот бой!»

Эмирхан Таривердиев (Эль Матадор) – защитник Fight Nights. Мушвик Рзаев ранее выступал за «БроукБойз», а сейчас является защитником СКА.