Бой между Эль Матадором и Мушвигом может пройти на турнире Fight Nights по ММА
Эль Матадор и Мушвиг Рзаев могут подраться на турнире Fight Nights по ММА.
Об этом рассказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков:
«Я думаю, что скоро уже анонсируем бой между футболистами Fight Nights и СКА.
Как вы уже поняли, это Эль Матадор и Мушвиг! Ждем подписанные контракты и официально анонсируем этот бой!»
Эмирхан Таривердиев (Эль Матадор) – защитник Fight Nights. Мушвик Рзаев ранее выступал за «БроукБойз», а сейчас является защитником СКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости