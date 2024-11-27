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Стронг и Хантер сразятся друг с другом в турнире по единоборствам среди медиафутболистов

Стала известна первая пара турнира по единоборствам среди медиафутболистов.

Иван Стронг и Хантер – пара медиафутбольного турнира по единоборствам Камила Гаджиева.

Формат боя – 5 раундов по 2 минуты.

Бой пройдет 15 февраля в 18:00 в Международном центр бокса в Лужниках. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoКамил Гаджиев
logoНародная Команда
logoИван Стронг
logoWinline Медиалига
logo«Хантер» Андрей Титов
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