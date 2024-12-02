Лысов стал игроком в ФК «10»

Егор Лысов перешел из Fight Nights в ФК «10».

Об этом сообщили соцсети медиакоманды бойцов.

Летом Лысов стал бронзовым призером Winline Медиалиги и ездил на просмотр в махачкалинское «Динамо».

«Эпопея с его отъездом в «Динамо» Махачкалу не успела начаться, а уже подошла к концу! Егор Лысов решил остаться в медийном футболе, но увы, не в Fight Nights!

Честно, не понимаю зачем он нужен был «Амкалу», но еще больше не понимаю, зачем он нужен был в 2Drots! При том, что они у нас и так забрали Барыша на эту позицию! Но он перешел не к ним!» – прокомментировал трансфер Лысова спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шшиков.