Лысов стал игроком в ФК «10»
Егор Лысов перешел из Fight Nights в ФК «10».
Об этом сообщили соцсети медиакоманды бойцов.
Летом Лысов стал бронзовым призером Winline Медиалиги и ездил на просмотр в махачкалинское «Динамо».
«Эпопея с его отъездом в «Динамо» Махачкалу не успела начаться, а уже подошла к концу! Егор Лысов решил остаться в медийном футболе, но увы, не в Fight Nights!
Честно, не понимаю зачем он нужен был «Амкалу», но еще больше не понимаю, зачем он нужен был в 2Drots! При том, что они у нас и так забрали Барыша на эту позицию! Но он перешел не к ним!» – прокомментировал трансфер Лысова спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шшиков.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Fight Nights
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