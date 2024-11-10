Хавбек Fight Nights Барышев присоединится к 2Drots
Григорий Барышев перейдет в 2Drots.
Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Хавбек выступал за Fight Nights с четвертого сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-5.
В Кубке Медиалиги Барышев провел 9 матчей и отметился 1 ассистом.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
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