Хавбек Fight Nights Барышев присоединится к 2Drots

Григорий Барышев перейдет в 2Drots.

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Хавбек выступал за Fight Nights с четвертого сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-5.

В Кубке Медиалиги Барышев провел 9 матчей и отметился 1 ассистом.