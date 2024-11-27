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Экс-главный тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березцукого в азербайджанском «Сабахе»

Дмитрий Смирнов покинул Fight Nights.

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Теперь экс-главный тренер Fight Nights Дмитрий Смирнов работает в азербайджанском клубе «Сабах» в тренерском штабе Василия Березуцкого.

В этом же клубе работает экс-главный тренер ФК «10» Александр Нагорный.

Дмитрий Смирнов стал главным тренером Fight Nights перед 4-м сезоном Winline Медиалиги. В том сезоне его команда завоевала бронзовые медали, обыграв клуб Василия Уткина «Эгриси».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
logoWinline Медиалига
Александр Нагорный
Дмитрий Шишков
Сабах
logoФК 10
logoFight Nights
logoДмитрий Александрович Смирнов
logoВасилий Березуцкий
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