Экс-главный тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березцукого в азербайджанском «Сабахе»
Дмитрий Смирнов покинул Fight Nights.
Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Теперь экс-главный тренер Fight Nights Дмитрий Смирнов работает в азербайджанском клубе «Сабах» в тренерском штабе Василия Березуцкого.
В этом же клубе работает экс-главный тренер ФК «10» Александр Нагорный.
Дмитрий Смирнов стал главным тренером Fight Nights перед 4-м сезоном Winline Медиалиги. В том сезоне его команда завоевала бронзовые медали, обыграв клуб Василия Уткина «Эгриси».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости