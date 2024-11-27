Экс-главный тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березцукого в азербайджанском «Сабахе»

Дмитрий Смирнов покинул Fight Nights.

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Теперь экс-главный тренер Fight Nights Дмитрий Смирнов работает в азербайджанском клубе «Сабах » в тренерском штабе Василия Березуцкого.

В этом же клубе работает экс-главный тренер ФК «10» Александр Нагорный.

Дмитрий Смирнов стал главным тренером Fight Nights перед 4-м сезоном Winline Медиалиги . В том сезоне его команда завоевала бронзовые медали, обыграв клуб Василия Уткина «Эгриси».