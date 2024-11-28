Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»

Вага приглашал чемпиона НБА Тимофея Мозгова в медиабаскетбольный 2Drots.

«Тимофей Мозгов играл за Rocket Team . Я получал нереальный кайф даже от тренировок с ним. Я был удивлен, что он ходит на тренировки. Я думал, он будет приезжать на игры, бросать мячик и все. А он – от звонка до звонка.

Самый запоминающийся момент, когда он мне первый раз прям жестко напихал на тренировке. Стоял, орал. Я ему говорю: «Тим, я не умею играть. Пожалуйста, поспокойнее». А второй раз, когда он вернулся из Америки и ему надо было потренироваться, а больше никого не было: только он, я и Карандаш. И он говорит: «Постой в защите». А я понимаю, что я человеку по таз. Не знаю, когда я еще такие моменты в жизни испытаю.

Он был супервовлечен в процесс. Он после 4-го тура уехал в Америку, и все думали, что он не вернется. Но вернулся, сказал, что он кайфует от медиабаскета.

Я пытался закинуть удочку, чтобы он играл за 2Drots, но играть он будет только за RT.

Мы его, конечно, спрашивали о НБА. Он говорит, что медиабаскет и НБА – земля и небо, но что-то отдаленно похожее. Именно Лига Ставок Media Basket , а не Лига ВТБ», – сказал игрок 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В 4-м сезоне Лига Ставок Media Basket команда Тимофея Мозгова Rocket Team заняла второе место, проиграв в финале AUF, в которой играет Bone Collector.