Bone Collector о баскетболе в России: «Здесь много крутых игроков, но люди об этом не знают. Я приехал сюда, чтобы показать это»

Звезда стритбола из Америки Bone Collector высказался о Media Basket .

– Вы – легенда американского стритбола. Почему приехали в Россию?

– Я слышал, что в России много хороших баскетбольных лиг. Об этом говорил мой хороший друг Ник и игрок команды «Ауф» Берд, я играл с ними.

Я был в России 4 раза. Мне нравится, что здесь есть много возможностей для баскетболистов. И я узнал о такой интересной лиге как Лига Ставок Media Basket , и подумал, что было бы весело поиграть здесь и что я смогу ее выиграть, что я и сделал.

– Почему вы выбрали медийную лигу, а не профессиональную?

– Я играю в разных лигах: Big3 , Overseas. Я ловлю кайф от игры и люблю узнавать что-то новое. Говоря о России, могу сказать, что здесь очень много крутых игроков, но люди об этом не знают. Моя команда полна классных баскетболистов. Я хотел приехать сюда, потому что думал, что это будет хорошей возможностью показать это.

– Что вам больше всего нравится в России?

– Мне нравится учить русский: «Привет, пока». Еще здесь очень холодно. Но больше всего мне нравится быть с игроками из моей команды Auf. Они показали мне настоящее гостеприимство, это было невероятно.

Первый раз приехал в Россию в 2019-м. Что изменилось с тех пор? Все также любят баскетбол, а сам баскет все больше развивается, все больше людей от него кайфуют. Поэтому я хочу приезжать сюда еще чаще.

Я разговаривал с разными людьми, чтобы создать здесь академию, чтобы учить детей баскетбольному дриблингу. Я думаю, я попробую это сделать.

– Как ваше появление повлияло на команду?

– Когда я приехал, все в команде со мной фоткались. Но по прошествии пары недель мы стали семьей. Сначала я дня них был тем самым Bone Collector, но потом они приняли меня как члена команды. Это было классно. Я тренирую игроков НБА. Я показывал игрокам разные варианты, как они могут забить или играть по-новому.

– Как вам атмосфера на медиабаскете. 10 тысяч болельщиков на матче – это большая цифра для матчей в России.

– Больше всего мне нравится, что Media Basket как будто видеоигра. Ты забиваешь данк, и везде появляется дым, перерыв – появляются артисты, танцоры, выходят маскоты или какие-то выступления. Было круто находится в будто в видеоигре в прямом эфире с 4 point line и другими классными штуками. Паркет тоже уникальный – он очень яркий, разноцветный. Мне очень понравилось.

Можно ли это сравнить с НБА? Нет. Я работаю в НБА и это вообще другая лига. Это история не про сравнение, а про наслаждение тем, где ты находишься, – рассказал игрок медиабаскетбольной команды Auf в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Bone Collector – игрок команды Auf. Вместе с ним клуб стал чемпионом 4-го сезона Лиге Ставок Media Basket.