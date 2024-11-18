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  • Карпин о 30:0 в 5 последних матчах сборной: «Это ни о чем, нужно понимать, с кем мы играем. Больше смотрим на качество игры, а не на результат»
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Карпин о 30:0 в 5 последних матчах сборной: «Это ни о чем, нужно понимать, с кем мы играем. Больше смотрим на качество игры, а не на результат»

Валерий Карпин прокомментировал последние результаты сборной России.

– Как можно оценить прогресс сборной?

– Качество нельзя оценивать. С Камеруном и Сербией игры были другого качества, и не потому что мы играли лучше или хуже, просто уровень соперника был совершенно другой.

Оцениваю год как положительный, но нужно принимать во внимание уровень соперника. Обращать внимание на цифры последних пяти матчей, 30:0, это ни о чем. Нужно понимать, с кем мы играем. Да, с Сербией удачный результат, но не было бы удаления, он был бы другим.

Сейчас важнее смотреть игроков, посмотреть, как они выполняют наши задумки. Больше смотрим на качество игры, а не на результат. Но если будет качество, будет и результат, – сказал главный тренер сборной России.

19 ноября российская национальная команда проведет товарищеский матч с Сирией в Волгограде. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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