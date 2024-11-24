Николай Осипов: «Пока мало кто за идею попробовать буллиталити в начале матча на Суперкубке. Спад результативности не вспоминают. Проще критиковать»
Николай Осипов высказался о негативной реакции комьюннити на буллиталити до игры.
Ранее технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава объявил, что в предстоящем Суперкубке лиги будут опробованы нововведения. Одно из них – серия буллиталити в начале матча. Команда, победившая в серии, начинает матч со счета 1:0.
«Пока мало кто за идею попробовать буллиталити в начале матча на Суперкубке Медиалиги. Спад результативности уже никто не вспоминает и не рассуждает на тему, как быть с голами. Ведь проще критиковать предложенное, но и за это спасибо, конструктива хватает. Тут факт.
Но что еще будет, если команд окажется не четыре, и даже не пять? «Почему не мы?» или «Почему эти, а не те?» – на это интересно будет посмотреть и почитать», – написал президент Медиалиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
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