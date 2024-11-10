«Возможно, это последние 0:0 в истории Медиалиги». Кортава о финале Кубка Лиги
Дмитрий Кортава намекнул, что в новом сезоне МФЛ матчи могут начинаться с 0:1.
«Возможно, вчерашние 0:0 на «Газпром Арене» – последние 0:0 в истории Медиалиги», – написал технический директор Winline Медиалиги.
Ранее Кортава заявил, что лига рассматривает вариант начинать матчи с 0:1.
Президент Медиалиги Николай Осипов сообщал, что матчи могут начинаться с серии буллиталити. Победитель этой серии начнет матч со счета 1:0.
В финале Кубка Медиалиги «Амкал» победил 2Drots в серии буллиталити (0:0, 5:4 Б).
Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают
Венгер и Невилл – за правила из Медиалиги. А как сработали игра без офсайдов и оранжевая карточка?
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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