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«Возможно, это последние 0:0 в истории Медиалиги». Кортава о финале Кубка Лиги

Дмитрий Кортава намекнул, что в новом сезоне МФЛ матчи могут начинаться с 0:1.

«Возможно, вчерашние 0:0 на «Газпром Арене» – последние 0:0 в истории Медиалиги», – написал технический директор Winline Медиалиги.

Ранее Кортава заявил, что лига рассматривает вариант начинать матчи с 0:1.

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщал, что матчи могут начинаться с серии буллиталити. Победитель этой серии начнет матч со счета 1:0.

В финале Кубка Медиалиги «Амкал» победил 2Drots в серии буллиталити (0:0, 5:4 Б).

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

Венгер и Невилл – за правила из Медиалиги. А как сработали игра без офсайдов и оранжевая карточка?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
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