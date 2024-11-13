Кушанашвили, Осипов, Мусагалиев, Герман – в списке номинантов на персону года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание персона года.
На приз претендуют: Отар Кушанашвили, Николай Осипов, Дмитрий Кортава, Дмитрий Егоров, Азамат Мусагалиев, Фил Воронин, Герман Эль Класико.
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости