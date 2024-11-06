Венгер и Невилл – за правила из Медиалиги. А как сработали игра без офсайдов и оранжевая карточка?

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Футбол меняется. Гари Невилл предлагает бить пенальти после ничьих, в Англии готовят синюю карточку (удаление на 10 минут), президент ФИФА Джанни Инфантино в 2022-м говорил о введении чистого игрового времени, Арсен Венгер предлагал ради зрелищности смягчить офсайд и подавать аут ногами.

Пока в большом футболе размышляют о введении правил, в Winline Медиалиге можно посмотреть, как они работают. Лига начинала с буллиталити и челленджей, продолжила бонусным мячом и тайм-аутами, а в 2024-м пустилась в эксперименты: в Кубке Надежды протестировала двух арбитров в поле, игру без офсайдов, аут ногами и другое.

Ниже – рассказ о 14 уникальных правилах с комментариями автора и технического директора Медиалиги Дмитрия Кортавы. Он рассказал, как правила работают в медиафутболе и есть ли шанс увидеть их в профи.

«Позволяет показать эмоции, но неудобно для эфирной сетки». Чистое время

Статус : используется с 5-го тура второго сезона.

Суть правила: вместо 90 минут грязного времени играют два тайма по 25 минут чистого. Когда мяч покидает поле или судья фиксирует фол таймер останавливается.

Пример: развязка финала четвертого сезона Медиалиги. Когда время истекло и «БроукБойз» вели 1:0, хавбек Алишер Рахимов не выбил в аут (матч бы сразу закончился), а побежал в атаку. В ответной «Титан» сравнял, и выиграл финал в серии буллиталити.

Дмитрий Кортава: «Мы увидели симбиоз полезности и уникальности. В медиафутболе много эмоций на поле и бровке, поэтому много пауз. Чистое время позволяет и показать эмоцию, и сохранить игровое время. Мы держим баланс между шоу и футболом.

Мы посчитали: из 90 минут в футбол играют около часа. Поэтому сделали два тайма по 25 минут. Мы сделали уклон в пользу нападения. Поэтому если время каждого тайма истекло, а команда заработала угловой или штрафной, то матч продолжается. Это подарило нам гол Кашая в финале четвертого сезона, гол Сычева в полуфинале пятого. Для нас важно, чтобы у команд была возможность для еще одной атаки.

У чистого времени есть и минусы. Самый большой – неудобство для эфирной сетки. Нельзя предугадать длительность матча. Преимущество футбольных трансляций перед хоккеем и баскетболом в том, ты понимаешь во сколько она начнется и закончится. С чистым временем мы это теряем.

Не думаю, что это правило мы увидим в профи. Футбол – самый популярный вид спорта из-за доступности. А с чистым временем потребуется больше людей для обслуживания матча – надо же отслеживать когда остановить таймер, когда запустить, еще нужно специальное табло. Это приведет к удорожанию футбола».

«У молодежи запрос на разноплановый контент, на переключение сюжетов». Серия буллиталити

Статус правила: впервые провели в четвертьфинале первого сезона «БроукБойз» – «На Спорте». С тех пор используется в плей-офф (вместо серии пенальти), а с четвертого сезона пробивается после ничьих на групповом этапе.

Суть правила: смесь буллитов и пенальти. Перед каждой парой бьющих определяется тип удара. Буллит – это выход один на один с вратарем: стартует в 25 метрах от ворот, запрещается движение назад, добивания нет.

Пример: буллит Сергея Шаюнова в 1/4 третьего сезона Медиалиги. Защитник «Броуков» обыграл вратаря, добежал до линии и промахнулся с 30 сантиметров.

Кортава: «Буллиты интересны как футбольное шоу. Это источник хайлайтов, потому что здесь больше, чем в пенальти, вариантов развития событий: игрок может обыграть вратаря, может красиво его перебросить, а вратарь может сделать суперсэйв. Но только буллиты – это пресно, поэтому мы добавили элемент случайности – жеребьевку перед ударами.

Думаю, время само подтолкнет ФИФА к буллитам. Очевидно, у молодежи запрос на разноплановый контент, на переключение сюжетов. Жребий с монетой дополнительно увлекает зрителя. Серию пенальти ты читаешь как книгу, которую уже читал, а в серии буллиталити всегда есть неизвестная переменная. Плюс там сначала пенальти, потом буллиты – есть переключение, мозг цепляется, этим мы удерживаем зрителя на своем контенте.

От буллитов во время матчей отказались, слишком громоздкая история. Нужно всех убрать, обозначить границы, провести жеребьевку. Еще мы убрали добивание при пробитии пенальти. Чтобы избежать споров: «Кто забежал раньше времени?» Оставили разборки между вратарем и игроком».

«Правило помогает командам, а мы получаем хайлайты». Тайм-аут

Статус: действует с 5-го тура второго сезона Медиалиги.

Суть правила: каждая команда имеет право один раз за тайм взять минутный перерыв.

Пример: речь тренера «Амкала» Виталия Панова в матче с Lotus. До тайм-аута амкаловцы проигрывали (0:1), после – вырвали победу (2:1). Еще речь Панова разошлась по медиафутбольным медиа.

Кортава: «Тайм-ауты – попадание в цель. Правило помогает командам в игровых ситуациях, а мы получаем хайлайты. Мне нравится, как тренеры используют тайм-ауты. Часто вижу, что когда команда не может нащупать свою игру, тренер тайм-аутом сбивает темп сопернику дает игрокам прийти в себя. Или дать точечные указания, если команда проигрывает».

«Надо думать о зрителе. Правило просаживает динамику». Обратные замены

Статус: действует с первого сезона Медиалиги.

Суть правила: нет ограничений по числу замен.

Пример: В матче третьего сезона против «Родины Медиа» ФК «Матч ТВ» сделал 64 замены.

Кортава: «Многие команды пользуются этим правилом. В пятом сезоне больше всех – «Родина Медиа» (в среднем 23 замены за матч), «Чисто Питер» (20) и «Козлы» (19).

Но в первую очередь надо думать о зрителях. Они не могут постоянно смотреть на замены. Это просаживает динамику».

«В РПЛ судьи объявляют решение в трансляции. Но только у нас они объясняют свою мотивацию». Челлендж

Статус: действует с первого сезона.

Суть правила: каждая команда имеет право раз за тайм запросить просмотр повтора. Если судья признает, что нарушение было, команда сохраняет челлендж. Если оставляет решение в силе – челлендж сгорает.

Запросить повтор можно только в случаях, которые рефери смотрит на ВАР: гол, возможное удаление, потенциальный пенальти. Арбитр объясняет решение в прямом эфире и объявляет его по стадиону.

Пример: в 1/8 финала Кубка Медиалиги при счете 2:2 «Броуки» запросили челлендж на игру рукой в штрафной. Реф посмотрел и назначил пенальти в ворота «Чисто Питер». Но питерцы заметили, что еще до игры рукой на их игроке сфолили, и тоже взяли челлендж. Судья еще раз посмотрел повтор и отменил пенальти.

Кортава: «С технической точки зрения это сложная и громоздкая история. С другой стороны, челлендж – это интерактив: добавляет шоу, вовлекает скамейку запасных.

Наш ВАР немного отличается от профессионального: там судья, посмотрев повтор на возможную красную, может дать желтую. У нас после ВАР желтую не дают – чтобы команды не читерили и не брали ВАР на обычные фолы под вторую желтую.

Для судей озвучивать решение на стадион не стало проблемой. Не все могут четко формулировать мысли на камеру, но это вопрос привычки и скилла, все тренируется.

В РПЛ и Кубке России после просмотра ВАР судьи объявляют решение. Не знаю точно, появилось ли это из-за Медиалиги. Все люди тщеславные, хочется верить, что да. Но там просто констатация факта, судьи не объясняют мотивацию, а говорят то, что мы и так увидим через секунду. Зрителям же интересно, почему принято именно такое решение. Надеюсь, к этому тоже скоро придут.

Самое сложное в челлендже – понять, когда его можно взять. Что делать, если момент уже заиграли? Мы ответили для себя – повтор можно посмотреть в течение двух пауз после момента. Но это субъективно. Сможет ли мировое футбольное сообщество прийти к этому – не знаю».

«Для профи это было бы неспортивно. Но для Медиалиги – большая удача». Бонусный мяч, гол которым засчитывается за 2

Статус: ввели в 5-м туре второго сезона. В Медиалиге применялось только на групповом этапе, но с Кубка Лиги действует и в плей-офф.

Суть правила: каждая команда может раз за игру взять красный мяч. Действует три минуты, гол им засчитывается за два. Его разрешено брать только на своей половине.

Если команда забила бонусным, который запросила сама, он выходит из игры. Если чужим бонусным – он остается в игре.

Пример: в матче с «Родиной Медиа» Fight Nights проигрывали 0:2, и за несколько минут до конца взяли бонусный мяч. Сразу пропустили – 0:4. На повторе судья увидел, что перед голом была игра рукой в штрафной у игрока «Родины Медиа», отменил гол и назначил пенальти. Капитан Fight Nights Аба реализовал бонусным мячом – 2:2 и серия буллиталити.

Кортава: «Мы понимали, что медиафутбол зародился из ФИФА-комьюнити, и что молодежь играет в компьютерные игры. Поэтому думали, как придать геймификацию футболу. Плюс я вспомнил опыт проведения детских турниров, где гол, забитый в момент, когда играет музыка, засчитывается за два. Музыку заменили на красный мяч, который визуально отличается от обычного. Это важно для трансляции.

Не думаю, что мы когда-нибудь увидим бонусный мяч в профи. Это неспортивно и, наверное, несправедливо. Но для Медиалиги бонусный мяч – не просто удачный эксперимент, а большая удача и победа. По нему нас узнают.

Сейчас используем бонусный мяч в плей-офф Кубка Медиалиги. Я хочу видеть все наши плюшки в каждом матче на любых стадиях».

«Мне не нравится, как определяется офсайд в профи. Я за увеличение количества голов». Офсайд Венгера

Статус: действовало только на групповом этапе третьего сезона.

Суть правила: Если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию.

Положение «вне игры» засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. В общем, правило упрощает жизнь форвардам.

Пример: В матче «БроукБойз» – «Титан» Сева забивал третий гол из очевидного офсайда (по обычным правилам), но благодаря офсайду Венгера гол засчитали.

Кортава: «Это баланс между игрой без офсайдов и с офсайдами. Проблема в том, что нужно обладать дорогим оборудованием, чтобы определить – есть ли зазор между защитником и нападающим. Это дорогая история. Не представляю, сколько это может стоить.

Мне не нравится, как сейчас определяют офсайд в профессиональном футболе, я за модификацию, которая увеличит количество голов. Сейчас мы теряем процентов 10-20 голов».

«Судьи сказали: тут бы с двумя разобраться, а теперь их три». Оранжевая карточка

Статус: действовало в 5-м туре второго сезона Медиалиги, но эксперимент признали неудачным.

Суть правила: удаление на 7 минут чистого времени. Дается за фол, который слишком грубый для желтой, но недостаточно – для красной. В отличие от синей карточки, которую готовят в Англии, у оранжевой не было списка нарушений, за которые ее показывали.

Пример: первую оранжевую карточку заработал Поликарп: грубо вкатился в Опоку из «На Спорте». После видеоповтора реф изменил решение – с желтой на оранжевую.

В том же туре в матче «Эгриси» – 2Drots судья показал красную Вадиму Сменчугову за толчок соперника. Позже лига признала, что фол тянул на оранжевую.

Кортава: «Момент со Сменчуговым – Это был краеугольный момент. Если бы судья показал Сменчугову оранжевую карточку, то мы бы ее оставили. Нам не хватало момента, который иллюстрировал бы пользу карточки. Мы хотели, чтобы вопросов было меньше, а стало только сложнее. Судьи сказали: тут бы с двумя разобраться, а теперь их три».

«Важно, чтобы плюшки были ценными». Аркада во время игры: яркие действия в обмен на бонусы

Статус правила: действовало в 4-м туре Кубка Надежды.

Суть правила: Игрокам даются задания на первый тайм, если выполняют – получают бонус во втором тайме. Например, право на дополнительный видеоповтор за яркие финты, а за три хайлайта (например, эффектные финты) во втором тайме дают дополнительную минуту красного мяча.

Пример: нападающий «Тандема» Сергей Давыдов отметил гол в в образе жокея – и получил допминуту игрового времени ко второму тайму.

Кортава: «Для нас важно, чтобы медиафутбол был зрелищным. Аркада стимулирует создавать хайлайты: команды забивали классные голы, ярко их праздновали. Но важно, чтобы плюшки были ценными – только тогда команды играют красиво.

С незначительными бонусами это не работает. Игроки ставят на весы: подстраховаться и сыграть надежно или сделать яркий финт. Наша задача – мотивировать ребят на адекватные риски.

Большая вероятность, что после доработки мы увидим это правило в Медиалиге. Но не думаю, что это для профессионального футбола».

«Увидеть в профи – реально. Скорости очень высокие, судьи должны соответствовать». Второй главный арбитр

Статус правила: действовало во 2-м туре Кубка Надежды.

Суть правила: матч обслуживают одновременно два главных арбитра – оба могут фиксировать фолы и показывать карточки.

Пример: в матче «Народная Команда» – «Рома» два судьи не заметили игру рукой за пределами штрафной у вратаря «Ромы».

Кортава: «Футбольное поле в разы больше, чем в хоккее, волейболе, гандболе, а арбитров на нем в 2-3 раза меньше. Мы добавили еще одного, чтобы было легче покрывать пространство и видеть слепые зоны.

Судьи обговаривали, как будут делить поле. Но нет такого, что один судья только на одной половине поле, а другой – на противоположной. Двигались как им удобно.

Вероятность появления в Медиалиге пока что мала, эксперимент не зашел. Но в профессиональном футболе, думаю, тесты реальны. В футболе очень большие расстояния, скорости становятся нереально высокими, интенсивность ускорений растет, футболисты делают рывки на максимальных скоростях по всему полю – судьи должны успевать и соответствовать. Вполне реально, что появится еще один судья».

«Это возвращает нас к истокам медиафутбола». Штрафные без стенки

Статус правила: действовало в 3-м туре и в плей-офф Кубка Надежды.

Суть правила: штрафные удары пробиваются без стенки и без добиваний.

Пример: первый в истории штрафной без стенки пробил экс-хавбек московского «Спартака» Игорь Горбатенко (выступает за «Рому»). Вратарь «Эгриси» Ржавый потащил.

Кортава: «Это возвращает нас к истокам медиафутбола, который появился из челленджей. Лонгшот (удар с точки из-за штрафной – Спортс’’) – популярный челлендж. В роликах они обычно пробиваются без стенки.

Мы хотим это интегрировать в Медиалигу. Это тоже немного громоздко: нужно убрать всех за мяч, удар исполняется только по свистку, что просаживает динамику. Но это ярко, голов способствует росту количества голов и может стать нашей визитной карточкой».

«Мы боялись, что будет футбол 90-х. Но Мусагалиев придумал интересную модификацию». Аут Азамата

Статус: действовало в 5-м туре Кубка Надежды.

Суть правила: если мяч вышел в зоне между угловым флагом и углом штрафной, то аут подается ногами.

Пример: гол «Тандема» – из аута мяч подали в штрафную, где защитник Зеля выиграл верх.

Кортава: «Это правило мы рассматривали еще в первом сезоне, его активно продвигал Дима Шнякин. Мы боялись, что будет футбол 90-х и забросы на высоких футболистов. Но мне позвонил Азамат [Мусагалиев]: «Дим, я придумал интересную модификацию. Что, если сделать ауты ногами возле ворот, откуда уже можно подавать».

С аута ногами нельзя забить прямым ударом, но, возможно мы доработаем эту историю».

«Футбол становится незрелищным». Игра 9 на 9

Статус: действовало в 6-м туре Кубка Надежды.

Суть правила: на три минуты чистого времени команды остаются вдевятером.

Пример: гол хавбека «СиндЕката» Дмитрия Мамича: он воспользовался появившимся свободным пространством, обыграл защитника и забил «Роме».

Кортава: «Мы хотели увеличить количество свободных зон. Сейчас много закрытых команд, тяжело вскрыть оборону, игра становится незрелищной. А когда на поле меньше игроков, появляется больше зон: быстрые футболисты получают преимущество, могут обыгрывать, больше опасных моментов.

Мне понравилось, потому что это эмоциональная история. Напоминает красный мяч: команды понимают, что уязвимы, и появляются дополнительные эмоции. Буду думать, как интегрировать в шестой сезон Медиалиги».

«Многим было интересно посмотреть на это». Игра без офсайдов

Статус: действовало в 7-м туре Кубка Надежды.

Суть правила: офсайд не фиксируется в течение всего матча.

Пример: гол «Тандема»: три игрока открывались за спинами защитников «Эгриси» в чужой вратарской. Валерию Чуперке последовал пас, а тот забил.

Кортава: «Игру это точно поменяло. Игроки атаки чаще получают мяч в опасных зонах, где есть возможность отдать голевую или забить – это положительный момент. Но есть и негативная сторона – тренеры могут опускать линию обороны к вратарю, тогда мы получим много оборонительных команд.

Вряд ли мы увидим это правило в Медиалиге и в профессиональном футболе. Возможно, только в качестве эксперимента.

Думаю, многим интересно посмотреть на футбол без офсайдов. Мы показали это на большую аудиторию. Но три игры – не показатель, интересно было бы поиграть так полгода-год: как тренеры и игроки адаптируются к этому, как эволюционируют футбольные схемы. Но профи скорее придут к офсайду Венгера, чем полностью от них откажутся».

«Когда общаемся с коллегами из РФС – им интересно». Кортава два года готовит отчет по правилам для ФИФА

«Мы собираем материалы для отчета в ФИФА [начали в 2022-м – Спортс’’], но еще не отправили – маловато данных. Это будет PDF документ со всей статистикой, определениями, охватами аудитории. На сколько страниц – сказать сложно, пока все в черновиках. Оформим на трех языках: русском, английском и французском – официальном языке ФИФА.

Этот отчет очень дорогой, мы тратим деньги на людей, аналитику, просмотр матчей. Все сравниваем с мировыми аналогами. И все деньги, которые мы потратили на отчет, не отобьем. Это не коммерческая, а имиджевая история.

У нас готова первая часть, она описывает первые три сезона Медиалиги. Сейчас собираем вторую – по итогам четвертого и пятого сезонов. Каждый сезон что-то добавляется. Сейчас появился пенальти без добивания, который тоже хочется подсветить. Думаю, в следующем году закончим отчет.

Через коллег, которые общаются с УЕФА и ФИФА, мы несколько раз проговаривали: «Обратите на нас внимание, посмотрите на нашу разновидность футбола». Пока обратной связи не было – ждем. От РФС тоже не было официальной реакции, но когда общаемся с коллегами, им интересно. Думаю, обратной связи нет, потому что пока все контакты были в неформальной обстановке. Все-таки с ними надо говорить на корпоративном языке.

Мы отправим отчет в департамент развития мирового футбола ФИФА, которым руководит Венгер, но рассчитываем на общение и с коллегами из УЕФА и ИФАБ. Хочется послушать людей, которые двигают футбол, и понять, в каком направлении они видят его развитие. Хочется пообщаться, рассказать о нас, сделать коллаборацию.

Но мы от них не зависим, не смотрим им в рот и не ждем помощь. Мы за равноправное общение для развития индустрии. Возможно, мы сможем чем-то помочь, потому что у нас уникальная площадка. Мы готовы быть полем для экспериментов, но это не основная цель. Медиалига – самодостаточный продукт».

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Канал Ильи Ковалева

Фото: Winline Медиалига; globallookpress.com /Keizo