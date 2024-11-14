Осипов, Мусагалиев или Кушанашвили? А может Воронин или Егоров? Голосуй за персону года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – персона года в медиафутболе.
На приз претендуют: Отар Кушанашвили, Дмитрий Кортава, Фил Воронин, Николай Осипов, Азамат Мусагалиев, Дмитрий Егоров, Герман Эль Класико.
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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Весь медиафутбол в одном месте!
3 комментария
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Отар Шалвович мотивировал целую страну, не только медиафутбол. Мне кажется, что на фоне его победы меркнут даже долгожданные победы «Броуков» и «Амкала».
Только Отар Олимпбетович достоин этой премии
Отар Кушанашвили!!!
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