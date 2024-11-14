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Осипов, Мусагалиев или Кушанашвили? А может Воронин или Егоров? Голосуй за персону года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – персона года в медиафутболе.

На приз претендуют: Отар Кушанашвили, Дмитрий Кортава, Фил Воронин, Николай Осипов, Азамат Мусагалиев, Дмитрий Егоров, Герман Эль Класико.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

logoФил Воронин
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кортава
logoНиколай Осипов
logoОтар Кушанашвили
logoГерман Эль Класико
logoДмитрий Егоров
Winline Media Football Awards
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
3 комментария
Отар Шалвович мотивировал целую страну, не только медиафутбол. Мне кажется, что на фоне его победы меркнут даже долгожданные победы «Броуков» и «Амкала».
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Только Отар Олимпбетович достоин этой премии
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Отар Кушанашвили!!!
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