18 778 зрителей на «Динамо» – «Амкал» – в топ-3 по посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ. Рекорд был установлен также на «ВТБ Арене»
Игра «Динамо» – «Амкал» вошла в топ по посещаемости .
Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).
Это была седьмая товарищеская игра между медийной командой и клубом РПЛ.
Рекорд посещаемости таких матчей был установлен год назад на «ВТБ Арене» – на игру «Динамо» – 2Drots пришли 22 244 человек.
Второй результат – 20 555 зрителей на матче «Краснодар» – ФК «10», который прошел на главной арене «быков» в сентябре этого года.
Антирекорд принадлежит матчу «Оренбург» – «БроукБойз», который посетили всего 819 человек.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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