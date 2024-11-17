18 778 зрителей на «Динамо» – «Амкал» – в топ-3 по посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ. Рекорд был установлен также на «ВТБ Арене»

Игра «Динамо» – «Амкал» вошла в топ по посещаемости .

Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу » в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).

Это была седьмая товарищеская игра между медийной командой и клубом РПЛ.

Рекорд посещаемости таких матчей был установлен год назад на «ВТБ Арене » – на игру «Динамо » – 2Drots пришли 22 244 человек.

Второй результат – 20 555 зрителей на матче «Краснодар » – ФК «10», который прошел на главной арене «быков» в сентябре этого года.

Антирекорд принадлежит матчу «Оренбург» – «БроукБойз», который посетили всего 819 человек.