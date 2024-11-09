«Динамо» сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене» 17 ноября. Команды уже встречались в 2022-м – бело-голубые победили 5:0

«Динамо» анонсировало шоу-матч с медиафутбольной командой.

Бело-голубые встретятся с «Амкалом », который сегодня выиграл Winline Кубок Медиалиги . В финале на «Газпром Арене» была одержана победа над 2Drots (0:0, 5:4 Б).

Матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»