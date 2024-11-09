  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Динамо» сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене» 17 ноября. Команды уже встречались в 2022-м – бело-голубые победили 5:0
1

«Динамо» сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене» 17 ноября. Команды уже встречались в 2022-м – бело-голубые победили 5:0

«Динамо» анонсировало шоу-матч с медиафутбольной командой.

Бело-голубые встретятся с «Амкалом», который сегодня выиграл Winline Кубок Медиалиги. В финале на «Газпром Арене» была одержана победа над 2Drots (0:0, 5:4 Б).

Матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoДинамо Москва
товарищеские матчи (прочее)
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маврин признан лучшим игроком финала Winline Кубка Медиалиги. Василий отдал приз Швагиреву
сегодня, 19:15
«Амкал» выиграл первый трофей с 2021 года. За победу в Winline Кубке Медиалиги клуб получил 5 млн рублей
сегодня, 18:55
🏆 «Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити
43сегодня, 18:48
30 322 зрителя посетили на «Газпром Арене» финал Кубка Медиалиги – это рекорд медиафутбола. «Зенит» собрал больше лишь на 3 из 11 матчей сезона
62сегодня, 17:40Фото
Слуцкий присутствует на финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
8сегодня, 16:38Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Субботние матчи РПЛ суммарно собрали меньше зрителей, чем финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
2131 минуту назад
Маврин признан лучшим игроком финала Winline Кубка Медиалиги. Василий отдал приз Швагиреву
сегодня, 19:15
«Амкал» выиграл первый трофей с 2021 года. За победу в Winline Кубке Медиалиги клуб получил 5 млн рублей
сегодня, 18:55
🏆 «Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити
43сегодня, 18:48
30 322 зрителя посетили на «Газпром Арене» финал Кубка Медиалиги – это рекорд медиафутбола. «Зенит» собрал больше лишь на 3 из 11 матчей сезона
62сегодня, 17:40Фото
Слуцкий присутствует на финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
8сегодня, 16:38Фото
Сычев о скандале с Литвиным: «Я сам оступался, мог что-то вкинуть, а потом понимаешь – зачем это все было?»
сегодня, 13:19
Маврин о квартире в Баку для MVP Кубка МФЛ: «Я в нее верю примерно так же, как в стадион Медиалиги»
сегодня, 11:35
Николай Осипов: «95%, что в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби примут участие 4 команды»
вчера, 18:03
Более 28 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
15вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиге в своем дебютном сезоне
10 минут назад
Команда Элджея сыграет с AVG, Rocket Team против Pena Team. 5-й тур Media Basket
сегодня, 14:44
Забирайте футболку 2Drots и два билета на финал Кубка Медиалиги
вчера, 09:00
ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября
6 ноября, 19:17
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото