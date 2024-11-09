«Динамо» сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене» 17 ноября. Команды уже встречались в 2022-м – бело-голубые победили 5:0
«Динамо» анонсировало шоу-матч с медиафутбольной командой.
Бело-голубые встретятся с «Амкалом», который сегодня выиграл Winline Кубок Медиалиги. В финале на «Газпром Арене» была одержана победа над 2Drots (0:0, 5:4 Б).
Матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости