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Акинфеев поддержал голкипера 2Drots Сычева после проигрыша в финале Кубка Медиалиги: «Не переживай. Ты уже легенда»

Игорь Акинфеев поддержал Дмитрия Сычева после финала Кубка Лиги.

«Передаю большой пламенный привет и желаю больших побед, особенно Сычу – не переживать, не расстраиваться, все будет хорошо. Он уже в какой-то мере легенда – легенда 2Drots.

И Кузнецову тоже большой привет», – сказал вратарь ЦСКА и экс-игрок сборной России.

9 ноября 2Drots в финале Кубка Лиги проиграли «Амкалу» в серии буллиталити (0:0, 4:5 Б).

В послематчевой серии вратарь 2Drots Дмитрий Сычев отбил 2 буллита. 

В Медиалиге Сычев выиграл 7 серий буллиталити из 8. Проигранная серия в матче с «Амкалом» стала второй.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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