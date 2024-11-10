Ни один матч прошедшего тура РПЛ не превысил посещаемость финала Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
Субботние матчи чемпионата России суммарно собрали на стадионах меньше зрителей, чем финал Winline Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots на «Газпром Арене» (0:0, 5:4 Б), который посетили 30 322 зрителя – это рекорд медиафутбола.
На матч «Локомотив» – «Факел» пришли 7011 зрителей, игру «Динамо» Махачкала – «Оренбург» посетили 4689 человек, встречу «Ростов» – «Химки» – 7966 зрителей, а посещаемость матча «Динамо» Москва – «Пари НН» составила 7866 человек. В общей сложности матчи Премьер-лиги в субботу посетили 27 532 зрителя.
Воскресные матчи также суммарно не превысили посещаемость финала Кубка Медиалиги.
Игру «Крылья Советов» – ЦСКА посетили 5716 человек, на матч «Спартак» – «Акрон» пришли 11 360 зрителей, встречу «Ахмат» – «Зенит» посетили 4883 человек, а посещаемость матча «Рубин» – «Краснодар» составила 7923 человек. Суммарно воскресные матчи посетили 29 882 зрителя.
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
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