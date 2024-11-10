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Ни один матч прошедшего тура РПЛ не превысил посещаемость финала Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»

Матчи 15-го тура Мир РПЛ уступили по посещаемости финалу Winline Кубка Медиалиги.

Субботние матчи чемпионата России суммарно собрали на стадионах меньше зрителей, чем финал Winline Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots на «Газпром Арене» (0:0, 5:4 Б), который посетили 30 322 зрителя – это рекорд медиафутбола.

На матч «Локомотив» – «Факел» пришли 7011 зрителей, игру «Динамо» Махачкала – «Оренбург» посетили 4689 человек, встречу «Ростов» – «Химки» – 7966 зрителей, а посещаемость матча «Динамо» Москва – «Пари НН» составила 7866 человек. В общей сложности матчи Премьер-лиги в субботу посетили ‎27 532 зрителя.

Воскресные матчи также суммарно не превысили посещаемость финала Кубка Медиалиги. 

Игру «Крылья Советов» – ЦСКА посетили 5716 человек, на матч «Спартак» – «Акрон» пришли 11 360 зрителей, встречу «Ахмат» – «Зенит» посетили 4883 человек, а посещаемость матча «Рубин» – «Краснодар» составила 7923 человек. Суммарно воскресные матчи посетили ‎29 882 зрителя.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: официальный сайт РПЛ
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoРостов
logoХимки
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoФакел
logoОренбург
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoКраснодар
logoПари НН
logoАмкал
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logo2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
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