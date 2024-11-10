Ни один матч прошедшего тура РПЛ не превысил посещаемость финала Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»

Матчи 15-го тура Мир РПЛ уступили по посещаемости финалу Winline Кубка Медиалиги.

Субботние матчи чемпионата России суммарно собрали на стадионах меньше зрителей, чем финал Winline Кубка Медиалиги между «Амкалом » и 2Drots на «Газпром Арене» (0:0, 5:4 Б), который посетили 30 322 зрителя – это рекорд медиафутбола.

На матч «Локомотив » – «Факел » пришли 7011 зрителей, игру «Динамо» Махачкала – «Оренбург » посетили 4689 человек, встречу «Ростов » – «Химки » – 7966 зрителей, а посещаемость матча «Динамо » Москва – «Пари НН » составила 7866 человек. В общей сложности матчи Премьер-лиги в субботу посетили ‎27 532 зрителя.

Воскресные матчи также суммарно не превысили посещаемость финала Кубка Медиалиги.

Игру «Крылья Советов » – ЦСКА посетили 5716 человек, на матч «Спартак » – «Акрон » пришли 11 360 зрителей, встречу «Ахмат » – «Зенит » посетили 4883 человек, а посещаемость матча «Рубин » – «Краснодар » составила 7923 человек. Суммарно воскресные матчи посетили ‎29 882 зрителя.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»