«Голят и Мороз, вам от меня по 500 тысяч рублей за лучшие голы сезона». Литвин высказался о непопадании гола Морозова в номинацию на лучший гол Winline Кубка Медиалиги

Михаил Литвин недоволен, что гол Константина Морозова не номинирован на гол сезона.

«Я сейчас поразмышлял, мне кажется это максимально правильное решение с моей стороны. Мы [Lit Energy] отказываемся от любых номинаций.

Мне стыдно, что мои игроки участвуют в таких кринж-номинациях, мне это ##### не надо. Это официальное заявление, убирайте отовсюду.

Голят и Мороз, вам от меня по 500 тысяч рублей за лучшие голы сезона. Мы едем дальше», – сказал президент Lit Energy Михаил Литвин.

Константин Морозов забил гол из-за штрафной в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Костюков и Голят – номинанты на лучший гол Winline Кубка Медиалиги. Победитель получит 500 тысяч рублей.