«Голят и Мороз, вам от меня по 500 тысяч рублей за лучшие голы сезона». Литвин высказался о непопадании гола Морозова в номинацию на лучший гол Winline Кубка Медиалиги
Михаил Литвин недоволен, что гол Константина Морозова не номинирован на гол сезона.
«Я сейчас поразмышлял, мне кажется это максимально правильное решение с моей стороны. Мы [Lit Energy] отказываемся от любых номинаций.
Мне стыдно, что мои игроки участвуют в таких кринж-номинациях, мне это ##### не надо. Это официальное заявление, убирайте отовсюду.
Голят и Мороз, вам от меня по 500 тысяч рублей за лучшие голы сезона. Мы едем дальше», – сказал президент Lit Energy Михаил Литвин.
Константин Морозов забил гол из-за штрафной в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Костюков и Голят – номинанты на лучший гол Winline Кубка Медиалиги. Победитель получит 500 тысяч рублей.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ОПГ Лит Энерджи
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