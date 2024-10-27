«Если моя трибуна начала бы кричать «Баста – пидорас», я бы первый ####### их, сравнял бы с землей. Вася мог это остановить, но не посчитал нужным». Литвин о драке

Михаил Литвин рассказал, как бы поступил на месте Басты.

12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).Так он отреагировал на оскорбления с трибун.

Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода. 25 октября Михаил вышел на свободу.

«Личные оскорбления с трибун – это ненормально. Люди привыкли говорить, но не привыкли отвечать за слова. Просто говорить – это удел комнатных растений, домашних пердунов.

У нас с Бастой не было никакой вражды. Просто стечение обстоятельств привело к такой ситуации. Если бы моя трибуна начала кричать «Вася Баста – пидорас», я бы первый подбежал к своей ####### [бить] их. Я был сравнял с землей свою же трибуну.

Я бы сквозь землю провалился, если бы моя трибуна начала что-то скандировать в чью-то сторону. Вася мог это сразу остановить, он не посчитал нужным. Мы с ним в любом случае еще пообщаемся. Трибуне СКА большой привет, никаких обид нет», – сказал основатель Lit Energy .

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)