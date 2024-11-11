Ренат Васиченко: «Не номинировать гол Морозова на лучший гол сезона – это преступление»
Ренат Васиченко недоволен, что гол Константина Морозова не номинирован на гол сезона.
При всем уважении. Я, конечно, не особо разбираюсь в футболе, но не номинировать гол Морозова на лучший гол сезона – это преступление, гайз.
Никто не спорит, Костюков забил тоже хороший гол, но голосование из 5 людей, где двое – представители «Амкала», в любом случае отдадут тебе голоса. Это как-то нечестно.
Это тогда можно было туда двух моих друзей посадить, и мой бомж-гол «Броукам» тоже был бы в финале, и я рубился бы за 500 тысяч», – заявил нападающий Lit Energy.
Константин Морозов забил гол из-за штрафной в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Костюков и Голят – номинанты на лучший гол Winline Кубка Медиалиги. Победитель получит 500 тысяч рублей.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Рената Васиченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости