«В этой Медиалиге мы ######## всех!» Герман о победе «Амкала» в Кубке Лиги
Герман Эль Класико поделился впечатлениями от победы в Winline Кубке Медиалиги.
«Все растворилось. Весь ###### [тяжелый] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту!
В этой Медиалиге мы ######## [разорвали] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!» – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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