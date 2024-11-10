«В этой Медиалиге мы ######## всех!» Герман о победе «Амкала» в Кубке Лиги

Герман Эль Класико поделился впечатлениями от победы в Winline Кубке Медиалиги.

«Все растворилось. Весь ###### [тяжелый] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту!

В этой Медиалиге мы ######## [разорвали] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!» – сказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги , победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).

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