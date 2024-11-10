«В шутку сказал Герману: «У тебя получился долгий путь к титулу, а у меня быстрый». Панов о победе в Кубке Медиалиги

Виталий Панов поделился эмоциями после победы в Winline Кубке Медиалиги.

– Вы пришли из проффутбола, увидели и победили. Можно так сказать про вас?

– Получается так. Здесь не я должен говорить, а статистика об этом говорит.

– Как оцените этот сезон в медиафутболе? Какие отличия от проффутбола?

– Изменений достаточно. Они и в правилах, и даже в атмосфере. Я получаю удовольствие. Сегодня хочется радоваться победе.

– Насколько было тяжело адаптироваться?

– Сложно. Особенно первый матч. Очень плохо его контролировал. Мне даже ребята подсказывали: «Давайте тайм-аут возьмем, красный мяч».

Было непривычно, что было много людей вокруг. До этого мы провели две игры в Кубке России. Для меня было проще контролировать игру там, чем в «Лужниках» с 2Drots.

– В медиафутболе сезон идет всего пару месяцев, но кажется, что прошел полноценный сезон.

– Выхолощенный. Устал, эмоций мало. Хочется отдохнуть и наслаждаться. А потом проанализировать все, что мы сделали за сезон. Благодарен парням, каждому сотруднику. Мы сделали большой шаг вперед. В шутку сказал Герману : «У тебя получился долгий путь к титулу, а у меня быстрый». Вижу, что все рады и счастливы, – рассказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал » выиграл Winline Кубок Медиалиги , победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).

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