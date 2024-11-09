Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиге в своем дебютном сезоне

«Амкал» выиграл трофей в дебютном сезоне Виталия Панова во главе команды.

Бывший тренер «Волгаря» и «Акрона» принял медиафутбольную команду летом этого года, перед стартом Winline Кубка Медиалиги.

Сегодня «Амкал » под руководством 45-летнего специалиста выиграл этот турнир, победив в финале 2Drots (0:0, 5:4 Б).

В регулярном чемпионате Кубка Лиги «Амкал» проиграл один матч (2Drots в 1-м туре) и одержал 7 побед, пробившись в полуфинал с первого места.

В полуфинале команда Панова обыграла «Титан » (3:1), а в финале – 2D на «Газпром Арене». «Амкал» выиграл трофей впервые с 2021 года.

Панов до «Амкала» работал помощником тренера в «КАМАЗе» и «Шиннике», а в дальнейшем возглавлял «Волгарь», «Акрон» и «Челябинск».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»