Слуцкий присутствует на финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
В эти минуты на «Газпром Арене» проходит финал Winline Кубка Медиалиги, в котором встречаются две самые популярные медиакоманды России.
Сегодня стало известно, что главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» посетил тренировку хоккейной команды СКА и встретился с ее тренером Романом Ротенбергом.
Сообщалось, что Слуцкий прилетел в Санкт-Петербург на один день, после чего вернется в Китай.
«Шанхай» Слуцкого финишировал на втором месте в чемпионате Китая – это лучший результат клуба за 16 лет.
В прошлом месяце экс-тренер ЦСКА и сборной России исключил работу в медиафутболе: «Даже если родственников возьмут в заложники и приставят пистолет к голове».
Прямая трансляция финала Кубка Лиги – в сообществе Медиафутбол на Спортсе» во Вконтакте.
Фото: кадр из трансляции
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