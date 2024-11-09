Слуцкий присутствует на финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»

Леонид Слуцкий пришел на матч «Амкал» – 2Drots в Санкт-Петербурге.

В эти минуты на «Газпром Арене » проходит финал Winline Кубка Медиалиги, в котором встречаются две самые популярные медиакоманды России.

Сегодня стало известно, что главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа » посетил тренировку хоккейной команды СКА и встретился с ее тренером Романом Ротенбергом.

Сообщалось, что Слуцкий прилетел в Санкт-Петербург на один день, после чего вернется в Китай.

«Шанхай» Слуцкого финишировал на втором месте в чемпионате Китая – это лучший результат клуба за 16 лет.

В прошлом месяце экс-тренер ЦСКА и сборной России исключил работу в медиафутболе: «Даже если родственников возьмут в заложники и приставят пистолет к голове».

Прямая трансляция финала Кубка Лиги – в сообществе Медиафутбол на Спортсе» во Вконтакте.

Фото: кадр из трансляции