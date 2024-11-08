5 тысяч километров – ради матчей «Амкала»! Рассказ медбрата из Воркуты

«Клуб привил мне любовь к футболу».

После победы «Амкала» над «Титаном» (3:1) в полуфинале Winline Кубка Медиалиги вратарь «Амкала» Федор Маслов выложил интервью болельщика Дениса. Он работает медбратом в Воркуте, ради матча ехал 2,5 дня на поезде.

Расстояние на поезде от Воркуты до Москвы – 2263 км. Дальше Денис поехал на финал в Санкт-Петербург – еще 650 км. Оттуда домой – плюс 1832 км. Получается, за две недели он проведет в поезде 5 суток и преодолеет 4745 км.

Ниже – монолог Дениса о любви к «Амкалу».

● На севере футбол не развит, любовь к спорту привил «Амкал».

● Как почувствовать себя частью команды, живя за 2,5 тысячи километров? Денис каждый день оставляет комменты.

● Денис подсадил на «Амкал» сестру и маму (смотрит матчи и разбирается в игроках).

● Однажды Денис ехал на матч «Амкала», но билеты уже раскупили. Помогла звезда «Амкала» – Денис просто написал в комменты.

● На что готов Денис в случае победы «Амкала» в Кубке Медиалиги?

Денис – медбрат: работает в приемной скорой, смотрит матчи «Амкала», когда нет пациентов

Меня зовут Денис Григоренко, мне 25 лет. Я болельщик «Амкала», живу в Воркуте. По первому образованию – медбрат, а летом 2024-го закончил обучение на фельдшера.

Врачом решил стать в детстве: пообещал бабушке, что когда вырасту, стану доктором и изобрету лекарство, чтобы она никогда не умирала. После 9 класса пошел в медколледж: планировал после него получить высшее, но ушел в армию, а потом решил подзаработать. Теперь по возрасту на вышку не попадаю. Учиться минимум 6 лет, только к 30 закончу. В планах пойти в спортивную медицину – реабилитация, ЛФК, массажи.

Сейчас работаю медбратом в приемном покое экстренной медицинской помощи. Я при инфекционном отделении: пневмонии, ОРВИ, кишечные инфекции, гепатиты, ВИЧ – все к нам. Важно срочно оказать помощь, действовать незамедлительно. Главное в такой работе – следовать алгоритму, сохранять холодный рассудок.

Если пациентов нет, то я часто смотрю матчи «Амкала» на работе. Подсадил всех коллег, Кубок России вместе смотрели по телевизору. Руководство не против, главное, чтобы это не вредило работе.

Мой любимый матч в истории «Амкала» – легендарное дерби с 2Drots 2 мая 2021-го, я застал его в армии. В нее я ушел осенью 2020-го: полгода служил в учебке в Петербурге, а потом на Кавказе в Буденовске. Служба шла спокойно, проблем не было, хотя я застал там все виды взаимоотношений. В учебке уставщина, на Кавказе – дедовщина. Видео с матчей «Амкала» я смотрел тайком, прятался. Телефоны с доступом в интернет были запрещены, за них даже отправляли на губу. Деталей уже не помню, но как-то получалось смотреть.

Денис любит «Амкал» сильнее, чем профессиональный футбол. Как это возможно?

Я никогда не увлекался футболом. У нас на севере он не развит. Я занимался волейболом, а футбол появлялся только когда ездил на лето к бабушке: играли с пацанами, стоял на воротах. Но в 2016-м в рекомендациях на ютубе мне попалось видео Германа [Эль Класико, президента «Амкала»] с разоблачением футбольной рекламы. Мне зашло: понравился подход, ламповость. Я подсел на эти ролики.

Начал смотреть другие видео Германа, познакомился с остальными блогерами-фиферами. Среди них было много ярких личностей, почти на всех я подписался. А потом появился «Амкал». Я полюбил эту команду, потому что она строилась на моих глазах и привила мне любовь к футболу. Крутая форма, брендированный автобус, гигантские охваты – все это дико воодушевило. Я понимал, какой это Голливуд: любительская команда из народа набрала такую популярность.

Тогда я понял, что ассоциирую себя с «Амкалом». Я каждый день лайкаю и пишу комменты под видео «Амкала» – так я чувствую близость к команде даже за 2,5 тысячи километров от Москвы. После армии я начал зарабатывать и скупал весь мерч: у меня есть футболка с автографами игроков второго сезона, лимитированные наушники Monster Beats в коллаборации с «Амкалом». Выпустили всего 28 штук, три были на розыгрыш – понятное дело, я ничего не выиграл. Пришлось искать и выкупать.

Профессиональный футбол мне почти не интересен. Только в армии смотрели Лигу чемпионов. Профи смотрю, когда «Амкал» в Кубке России. Медиафутбол круче. Я не могу представить, чтобы в профи администратор или сммщик стал звездой – а в медиафутболе это бывает регулярно. Или чтобы представители СММ имели такой вес в комьюнити, как «Крысева» и «Некласико».

Как окружение относится к увлечению Дениса? Подсадил на «Амкал» родственников, смотрит матчи с мамой (Маврин – ее любимый игрок)

У меня в Воркуте есть знакомый, он болеет за 2Drots. Раньше мы собирались вместе, смотрели матчи и спорили. Он за свою команду топил, я – за свою. Но для меня это были болезненные встречи, потому что я очень лично воспринимал его слова.

Еще до «Амкала» Жека и Некит [президенты 2Drots, которые раньше играли за «Амкал»] заинтересовали меня. Я даже какое-то время смотрел канал. Переживал, когда Жека за «Амкал» не забил паненку академии «Ювентуса». Помню, как команда поддержала его специальными футболками, потому что он травмировался. А потом все плавно ушло в противостояние, конфликты, даже ненависть. Это особенно ощущалось перед игрой 2 мая, когда 2Drots сильно накидывали. К «Броукам» у меня такое же: конкуренция, борьба, конфликт интересов, вражда – все это почти на том же уровне, что и к 2Drots.

Иногда я стримлю матчи «Амкала» на твиче. Собрал себе компьютер, когда начал зарабатывать. Онлайн небольшой, в обычные дни – до 5 человек, в дни матчей – больше. Хочу стримить регулярно, но пока не получается по разным причинам.

Из-за меня мои друзья и даже родственники сильно погружены в медиафутбол. Например, с братом, который живет в Санкт-Петербурге, мы переписываемся во время матчей «Амкала», обсуждаем важные интервью и шоу «Стол». Перед финалом в Питере я остановился у брата, мы вместе пойдем на матч. С нами пойдет моя родная сестра, я подарил ей мерч «Амкала».

Я даже маму подсадил на «Амкал». Звоню ей перед матчами: «Что делаешь?» – «Работаю». Я говорю: «Неправильный ответ». Она всегда со мной смотрит. Летом я был на матче против 2Drots, а мама смотрела игру в Воркуте. После гола Пичи она тут же позвонила и сказала, как рада, что Пича наконец-то забил. Я ей показал ролики, которые Пича снимает в инстаграме. Ей понравилось: говорит, что философские и сильные. Маме очень нравится Вася Маврин – она отмечала, что он железный боец.

Детали о поездке: 2,5 дня на боковушке, вместо матча 2Drots – фоткался с игроками «Амкала», привез в подарок оленину (вручил после игры)

До этого я дважды ездил на матчи «Амкала». В 2023-м дали больничный после небольшой операции. Через неделю-полторы объявили, что «Амкал» в Санкт-Петербурге сыграет в Чисто Кубке. Я написал брату: «Давай приеду, пока у меня больничный».

Там я познакомился с Валерой, заводящим трибуны «Амкала». Подошел поблагодарить его за его работу. Мы пожали руки, я сказал: «Прикинь, дружище, я из Воркуты приехал» – «Да ну, не может быть». Мы обменялись контактами, иногда перед матчами пишу ему: «Покричи на трибуне за меня тоже».

Второй раз я побывал на «Амкале» в июне 2024-го, на 1/4 финала Медиалиги против 2Drots. Когда я выезжал на матч, билетов еще не было. Через несколько часов я доехал до первого населенного пункта с интернетом, а билеты уже раскупили. Помог Маврин [одна из главных звезд «Амкала» – Спортс’‘] – я написал ему в комментах в телеграме, и Вася отправил билет.

От обеих поездок я очень кайфанул. Когда смотрю матч с трибуны, а не у компьютера, ощущаю нереальный адреналин. .

За две-три недели до полуфинала Кубка Медиалиги стало известно, что «Амкал» там сыграет. И я понял – надо ехать. Я заранее подошел к руководителю, предупредил, что нужно будет отъехать по делам. Взял выходные за свой счет. Мне повезло, что матчи в ноябре. Потому что в начале осени отпуска, и весь сентябрь я отработал почти без выходных – через сутки, через вечер. А в ноябре все вернулись, искать замену не пришлось.

Из Воркуты в Москву ехать 2,5 суток. Билет – почти 8 тысяч. Ехал на боковушке, потому что другие места раскупили, пока я согласовывал отгулы. Мы, воркутинцы, привыкшие, из города можно выбраться только на поезде.

В Москву я приехал в день полуфиналов, в 8 утра. С обеда тусовался на стадионе, на матч «Родины Медиа» и 2Drots не пошел – ждал наших игроков около пропускной зоны «Москвича». Не зря – сфотографировался почти со всеми.

В Москву я взял две сумки: портфель и маленькую спортивную сумку. Для себя немного – пару вещей переодеться, два-три дошика. Больше места заняли подарки команде: Федосу [Маслову, вратарю «Амкала»] шапку с надписью «Воркута», Жене Спирякову [менеджеру и экс-вратарю] варежки, Герману [Эль Класико, президенту] шарф «Воркута». Кстати, в нем он давал интервью Спортсу’’ после полуфинала с «Титаном».

Еще я привез ребятам наши воркутинские деликатесы: пару палок колбасы из северного оленя и консервированную копченую оленину. В Воркуте много представителей коренных народов севера, ненцев – они разводят оленей, это их национальное блюдо.

Когда ждал игроков перед матчем, попросил: «Мужики, проделал такой путь, привез подарки. Можно попасть в раздевалку и подарить вам, когда вы будете все вместе?». Мне сказали сначала поговорить с админом. Я его дождался – он сказал, что нужно согласие тренера, и Виталий Николаевич [Панов] дал добро.

Я не хотел бы рассказывать стоимость всей поездки. Не считаю, что совершил достижение или пошел на жертвы. Да, у меня сейчас небольшая зарплата, я откладывал. Под интервью у Федоса писали комменты: «Пацаны, компенсируйте ему», «Заселите его в отель». Но это не было целью моего выезда. Я приехал к команде.

Еще немного об «Амкале». Чем силен Панов? Как относится к Гатагову? После какого события набьет лого клуба?

В 2024-м «Амкал» меня неимоверно радует. Я испытываю такую же внутреннюю силу, как летом 2021-го, когда мы выиграли МКС. Я смотрел матчи и понимал – конкурентов нет. Команда ассоциировалась со словом «сила».

Во многом это заслуга нашего главного тренера Виталия Панова. Его козыри – опыт и авторитет. Вижу, что у него отличные взаимоотношения с командой. Если надо, он может напихать, не подбирая выражений. Показательно, что в перерыве одного матча он напихал Пиче [вингеру «Амкала»], но добавил, что верит в него и знает, что он может больше. Во втором тайме Пича забил один из самых красивых голов сезона и побежал обнимать Панова.

Панов эмоциональный, но это не игра на камеру – он так чувствует. На камеру играют «Броуки», когда пытаются достать из себя эмоции. А Панов такой и есть, он так заводит игроков. И всегда подчеркивает, что это не наш уровень, что мы можем больше. Я слушаю его и искренне верю в это.

У меня очень теплое отношение ко многим тренерам «Амкала». Приятные воспоминания о Нечае старшем. У него был очень близкий контакт с командой, как будто что-то отцовское. То же самое было у Зубко. Назначение Бабина я не понял, но Герман в ролике объяснил, я принял: значит, будет лучше. Но эмоций у меня он не вызывал.

Потом был Виталий Миллер. Я отсыпался дома после суток и проснулся от уведомления – тренерский штаб уходит. Я очень расстроился и загрузился. Эмоции были как будто команда проиграла – опустошение.

Потом был Сослан Гатагов. Когда он уходил, я испытал чувство, которое до этого ощущал дважды: когда попрощались с Миллером и когда ушел Прокоп (Гатагов отчислил хавбека за фото в форме 2Drots – Спортс’’). Мне очень нравились его взаимоотношения с болельщиками и командой. Он хотел помочь «Амкалу» и делал все для этого.

В интервью Федосу я назвал трех любимых игроков из нынешнего «Амкала» – Пичу, Рябу и Катрича. А как только интервью закончилось, подумал: «Почему я Васю [Маврина] не назвал?» Крутых игроков в «Амкале» сейчас очень много. Мне импонирует Степа [Костюков, нападающий] – машина реализации. Нравятся Имай, Дуб. Ряба – даже голы не празднует, когда забивает, но в этом есть шарм. У меня он ассоциируется с Роем Кентом из сериала «Тед Лассо». «Он тут опять, он всюду, вашу мать!» – это про Рябу.

Надеюсь, игроком года станет Вася Маврин. Это будет легендарно, человек выиграет премию дважды подряд (в ноябре проводится Media Football Awards, главная премия медиафутбола – Спортс’’). Он никогда не играл на профессиональном уровне и в 34 проводит лучший сезон за «Амкал». Полсезона он отыграл со сломанными ребрами и травмой пятки, и все равно был лучшим. Это нереально.

Не хочу сглазить, но если «Амкал» победит в Кубке Медиалиги, то скорее всего сделаю тату в честь победы. Думаю, это будет эмблема, а не конкретный персонаж. Каждый игрок – это и есть «Амкал». К своему пятилетию клуб выпустил форму, на которой написаны фамилии всех людей, которые были причастны к команде. Каждый человек, который снимает ролики, записывает интервью, приносит воду, договаривается об организации, болельщики, которые ездят на матчи или смотрят у экранов – это «Амкал». У нас же кричалка: «Мы «Амкал», а вы – нет». Но для этого такой тату еще денежку накопить, это недешевое удовольствие.

Я уже планирую в следующем году уйти в отпуск в начале лета – как раз будет конец шестого сезона Медиалиги. Искренне верю, что снова приеду на матчи «Амкала».

Следи за Денисом из Воркуты в его телеграм-канале

Канал Ильи Ковалева

«Амкал», выигравший МКС-2021 – где они сейчас?

Фото: архивы Дениса Григоренко и Федора Маслова; Winline Media Football League ; скриншот ютуб-канала Германа Эль Класико