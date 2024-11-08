Глеб Алексеев переходит из «Эгриси» в «Амкал»
Хавбек «Эгриси» Глеб Алексеев переходит в «Амкал».
«Глеб переходит в «Амкал». Мы где-то неделю назад разговаривали с Германом, сошлись на условиях. Они не какие-то космические. Даже больше не финансовые, а коллаборации в медиаполе.
Вчера подписали соглашение об окончании контракта. Глеб сказал, что не вернется в «Эгриси», пока главным тренером будет Антон Михашенок. Тренера менять мы не планируем», – сказал операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой.
Глеб Алексеев провел Winline Кубок Медиалиги в составе ФК «Банка» на правах аренды.
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим «Эгриси»
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