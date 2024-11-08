Глеб Алексеев переходит из «Эгриси» в «Амкал»

Хавбек «Эгриси» Глеб Алексеев переходит в «Амкал».

«Глеб переходит в «Амкал». Мы где-то неделю назад разговаривали с Германом, сошлись на условиях. Они не какие-то космические. Даже больше не финансовые, а коллаборации в медиаполе.

Вчера подписали соглашение об окончании контракта. Глеб сказал, что не вернется в «Эгриси», пока главным тренером будет Антон Михашенок. Тренера менять мы не планируем», – сказал операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой.

Глеб Алексеев провел Winline Кубок Медиалиги в составе ФК «Банка» на правах аренды.

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