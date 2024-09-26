Володя XXL и Струнин дисквалифицированы на 3 матча
КДК дисквалифицировал Володю XXL и Игоря Струнин на три матча.
По итогам заседания КДК Володя XXL и Игорь Струнин дисквалифицированы на 3 матча.
Глеб Алексеев пропустит матч из-за полученной красной карточки. Кашай и Василий Маврин не понесут наказания.
Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Thursday
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