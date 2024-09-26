Володя XXL и Струнин дисквалифицированы на 3 матча

КДК дисквалифицировал Володю XXL и Игоря Струнин на три матча.

По итогам заседания КДК Володя XXL и Игорь Струнин дисквалифицированы на 3 матча. Глеб Алексеев пропустит матч из-за полученной красной карточки. Кашай и Василий Маврин не понесут наказания. Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»