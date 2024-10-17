Экс-тренер «Амкала» Бабин возглавит «Банку» в матче против «БроукБойз»
Юрий Бабин – главный тренер ФК «Банка» в матче 8-го тура Winline Кубка Медиалиги.
ФК «Банка» объявил главного тренера на матч 8-го тура Кубка Медиалиги против «БроукБойз». Им стал Юрий Бабин.
Бабин возглавлял «Амкал» во втором сезоне Winline Медиалиги, но был уволен в середине сезона.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Банка»
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