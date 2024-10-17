Экс-тренер «Амкала» Бабин возглавит «Банку» в матче против «БроукБойз»

Юрий Бабин – главный тренер ФК «Банка» в матче 8-го тура Winline Кубка Медиалиги.

ФК «Банка » объявил главного тренера на матч 8-го тура Кубка Медиалиги против «БроукБойз ». Им стал Юрий Бабин.

Бабин возглавлял «Амкал » во втором сезоне Winline Медиалиги , но был уволен в середине сезона.

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