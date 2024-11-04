«Он думал, что я хочу его слить. А мне было важно, чтобы он не ушел». Руководитель «Чисто Питер» о Радимове

Илья Балакирев высказался о роли Владислава Радимова в «Чисто Питер».

«Чисто Питер » дал Владиславу Радимову выход на новую аудиторию. Но он дал «ЧП» еще больше. С ним иногда было тяжело. Он, как живой человек, в плохом настроении может сказать «мама не горюй». Поэтому хотелось сделать, чтобы ему и нам было комфортно.

Мне было очень важно, чтобы он не ушел. Но мне кажется, он думал, что я хочу его слить. У меня такой идеи никогда не было. Многие пишут, что я хочу быть лидером проекта, чтобы меня везде снимали, но я достаточно адекватно отношусь к своему статусу. Я понимаю, что Николаевич в космосе по медийке и авторитету – это было важно сохранить.

Кажется, он окончательно понял, что мы с ним братишки и что я по-честному за него, на матче с «Броуками». Он сказал, что мы создали отличную банду. Я поблагодарил его за все.

Мы друг друга не посылали, но я чувствовал, что он думал, что я хочу его обмануть или как-то не искренне к нему отношусь.

Было интервью после матча с DMedia, когда мы в Одинцово проиграли 0:3, где Фил сказал про рисунок игры. И высказывание Барта. Будто он на это больше обижался? Команда высказывала недоверие, а СММ это поддерживал и выкладывал. У него нет понятия СММ. Он думает, что это лично я его гасил. А было так – выходит интервью, и я такой: «##### вы что выложили? С ума сошли?»

Николаевич всегда сильно переживал за проект. И в моменты поражения, по его мнению, команда должна быть единой, а не высказывать претензии», – сказал руководитель «Чисто Питер».

Владислав Радимов тренировал «Чисто Питер» с момента создания клуба летом 2023-го. В июле 2024-го Радимов ушел в отставку и занял пост спортивного директора клуба.